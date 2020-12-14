https://ria.ru/20201214/belorussiya-1589054470.html

Тихановская рассказала о своей ошибке

Тихановская рассказала о своей ошибке

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предположила, что ошибалась, когда благодарила европейских лидеров за слова поддержки, поскольку все... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:10

2020-12-14T08:10

2020-12-14T13:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

европа

в мире

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предположила, что ошибалась, когда благодарила европейских лидеров за слова поддержки, поскольку все только ими и ограничилось."Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа так близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они точно что-нибудь сделают, не будут сидеть сложа руки. Сейчас я понимаю, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего", — сказала она в интервью журналу New Yorker.Тихановская отметила, что уже несколько месяцев ведется работа над введением экономических санкций против Минска, но процесс идет, по ее словам, "медленно и сложно".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, Тихановская заняла второе место с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает и считает победителем Тихановскую.Сразу после выборов по всей стране начались акции протеста, которые проходят уже пятый месяц. При разгонах митингующих силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как заявляют правоохранители, в последнее время акции протеста стали более радикальными.Двадцать третьего сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе отказались считать его легитимным президентом, заявив, что его вступление в должность противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель ввел против Лукашенко и других представителей белорусских властей персональные санкции.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, белоруссия, европа, в мире