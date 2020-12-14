Беглов назвал условие снятия ограничений по COVID-19 в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге будут сниматься, если эпидситуация улучшится, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Радует, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям, которые власти города вводят по рекомендации Роспотребнадзора. Если эпидситуация улучшится, ограничительные меры будут сниматься", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте", подводя итоги прошедшей недели.
Он напомнил, что встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым, который написал ему на страницу "ВКонтакте". Предприниматель передал наработки представителей отрасли по безопасному ведению ресторанного бизнеса.
Беглов также отметил, что поручил подготовить еще один пакет мер поддержки малого бизнеса.
Ранее сообщалось, что согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск).
Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.