https://ria.ru/20201214/beglov-1589107568.html

Беглов назвал условие снятия ограничений по COVID-19 в Петербурге

Беглов назвал условие снятия ограничений по COVID-19 в Петербурге

Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге будут сниматься, если эпидситуация улучшится, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:28

2020-12-14T13:28

2020-12-14T13:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ленинградский зоопарк

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге будут сниматься, если эпидситуация улучшится, сообщил губернатор города Александр Беглов.Он напомнил, что встретился с ресторатором Арамом Мнацакановым, который написал ему на страницу "ВКонтакте". Предприниматель передал наработки представителей отрасли по безопасному ведению ресторанного бизнеса.Беглов также отметил, что поручил подготовить еще один пакет мер поддержки малого бизнеса.Ранее сообщалось, что согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск).Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/pandemiya-1589099214.html

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589063617.html

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коронавирус в россии, ленинградский зоопарк, александр беглов, санкт-петербург, общество