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БДТ имени Товстоногова представит спектакль "Недоросль" в игре Minecraft
БДТ имени Товстоногова представит спектакль "Недоросль" в игре Minecraft
Большой драматический театр имени Товстоногова представит на сцене виртуального БДТ спектакль "Недоросль", созданный в игровой вселенной Minecraft, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:57
2020-12-14T15:57
культура
театр
новости культуры
большой драматический театр товстоногова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Большой драматический театр имени Товстоногова представит на сцене виртуального БДТ спектакль "Недоросль", созданный в игровой вселенной Minecraft, сообщает театр.Новый Minecraft-спектакль по пьесе Дениса Фонвизина состоится 15 декабря в 21.00 по московскому времени."Создатели постановки перенесут действие из дворянского дома… в свинарник. В центре сюжета — шестнадцатилетний Митрофанушка, сын богатой помещицы Простаковой. Она, упиваясь своей любовью к сыну и следуя скорее модным тенденциям, нежели здравому смыслу, вырастила Митрофана глупым и избалованным молодым человеком. Артисты БДТ, играя за героев пьесы "Недоросль" в реальном времени, расскажут историю о неправильном взрослении и человеческих нравах 18 века, которые очень узнаваемы и сейчас", - сообщает театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Геймеры и зрители смогут увидеть спектакль "Недоросль" и погулять по виртуальному БДТ, копия которого была выстроена игроками Minecraft. Зрители без аккаунта Minecraft смогут увидеть прямую трансляцию спектакля на странице театра в YouTube.Отмечается, что постановка "Недоросль" продолжает серию спектаклей БДТ в игровой вселенной Minecraft по произведениям школьной программы по литературе. Ранее БДТ представил Minecraft-спектакли "Вишневый сад" и "Моцарт и Сальери".
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РИА Новости
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театр, новости культуры, большой драматический театр товстоногова

БДТ имени Товстоногова представит спектакль "Недоросль" в игре Minecraft

15:57 14.12.2020
 
© Большой драматический театр имени ТовстоноговаАфиша Minecraft-спектакля "Недоросль" на сцене виртуального БДТ
Афиша Minecraft-спектакля Недоросль на сцене виртуального БДТ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Большой драматический театр имени Товстоногова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Большой драматический театр имени Товстоногова представит на сцене виртуального БДТ спектакль "Недоросль", созданный в игровой вселенной Minecraft, сообщает театр.
Новый Minecraft-спектакль по пьесе Дениса Фонвизина состоится 15 декабря в 21.00 по московскому времени.
"Создатели постановки перенесут действие из дворянского дома… в свинарник. В центре сюжета — шестнадцатилетний Митрофанушка, сын богатой помещицы Простаковой. Она, упиваясь своей любовью к сыну и следуя скорее модным тенденциям, нежели здравому смыслу, вырастила Митрофана глупым и избалованным молодым человеком. Артисты БДТ, играя за героев пьесы "Недоросль" в реальном времени, расскажут историю о неправильном взрослении и человеческих нравах 18 века, которые очень узнаваемы и сейчас", - сообщает театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Геймеры и зрители смогут увидеть спектакль "Недоросль" и погулять по виртуальному БДТ, копия которого была выстроена игроками Minecraft. Зрители без аккаунта Minecraft смогут увидеть прямую трансляцию спектакля на странице театра в YouTube.
Отмечается, что постановка "Недоросль" продолжает серию спектаклей БДТ в игровой вселенной Minecraft по произведениям школьной программы по литературе. Ранее БДТ представил Minecraft-спектакли "Вишневый сад" и "Моцарт и Сальери".
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