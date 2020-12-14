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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201214/bayden-1589233480.html
Байден лидирует в голосовании выборщиков
Байден лидирует в голосовании выборщиков
В США выборщики голосуют на президентских выборах, первой проголосовала коллегия в Вермонте. Процедура прошла уже в более половины штатов. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T23:20
2020-12-15T00:01
выборы президента сша — 2020
майк пенс
дональд трамп
теннесси
коннектикут
южная каролина
сша
в мире
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В США выборщики голосуют на президентских выборах, первой проголосовала коллегия в Вермонте. Процедура прошла уже в более половины штатов.Действующий президент Дональд Трамп получил голоса из Алабамы (девять выборщиков), Аляски (три выборщика), Арканзаса (шесть выборщиков), Флориды (29 выборщиков), Айдахо (четыре выборщика), Индианы (11 выборщиков), Айовы (шесть выборщиков), Канзаса (шесть выборщиков), Кентукки (восемь выборщиков), Луизианы (восемь выборщиков), Миссисипи (шесть выборщиков), Миссури (десять выборщиков), Северной Каролины (15 выборщиков), Северной Дакоты (три выборщика), Огайо (18 выборщиков), Оклахомы (семь выборщиков), Южной Каролины (девять выборщиков),Южной Дакоты (три выборщика), Теннесси (11 выборщиков), Юты (шесть выборщиков), Западной Вирджинии (пять выборщиков), Вайоминга (три выборщика).22При этом его соперника демократа Джо Байдена поддержали: Аризона (11 выборщиков), Колорадо (девять выборщиков), Коннектикут (семь выборщиков), Делавэр (три выборщика), Округ Колумбия (три выборщика), Джорджия (16 выборщиков), Иллинойс (20 выборщиков), Мэриленд (десять выборщиков), Массачусетс (11 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков), Миннесота (десять выборщиков); Невада (шесть выборщиков), Нью-Гемпшир (четыре выборщика), Нью-Джерси (14 выборщиков), Нью-Йорк (29 выборщиков), Нью-Мехико (пять выборщиков); Пенсильвания (20 выборщиков), Род-Айленд (четыре выборщика), Вирджиния (13 выборщиков), Висконсин (десять выборщиков), Вашингтон (12 выборщиков).Пока у Байдена 240 голосов выборщиков, у Трампа — 229.Позже всего заседание выборщиков начнется на Гавайях — в 19:00 по Вашингтону (03:00 мск).Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить итоги.По предварительным данным СМИ, Байден набирает 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Для победы нужны 270 членов коллегии.Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.
https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html
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майк пенс, дональд трамп, теннесси, коннектикут, южная каролина, сша, в мире

Байден лидирует в голосовании выборщиков

23:20 14.12.2020 (обновлено: 00:01 15.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В США выборщики голосуют на президентских выборах, первой проголосовала коллегия в Вермонте. Процедура прошла уже в более половины штатов.
Действующий президент Дональд Трамп получил голоса из Алабамы (девять выборщиков), Аляски (три выборщика), Арканзаса (шесть выборщиков), Флориды (29 выборщиков), Айдахо (четыре выборщика), Индианы (11 выборщиков), Айовы (шесть выборщиков), Канзаса (шесть выборщиков), Кентукки (восемь выборщиков), Луизианы (восемь выборщиков), Миссисипи (шесть выборщиков), Миссури (десять выборщиков), Северной Каролины (15 выборщиков), Северной Дакоты (три выборщика), Огайо (18 выборщиков), Оклахомы (семь выборщиков), Южной Каролины (девять выборщиков),Южной Дакоты (три выборщика), Теннесси (11 выборщиков), Юты (шесть выборщиков), Западной Вирджинии (пять выборщиков), Вайоминга (три выборщика).22
Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 22:38Выборы президента США — 2020
Трамп рассчитывает остаться на второй срок
При этом его соперника демократа Джо Байдена поддержали: Аризона (11 выборщиков), Колорадо (девять выборщиков), Коннектикут (семь выборщиков), Делавэр (три выборщика), Округ Колумбия (три выборщика), Джорджия (16 выборщиков), Иллинойс (20 выборщиков), Мэриленд (десять выборщиков), Массачусетс (11 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков), Миннесота (десять выборщиков); Невада (шесть выборщиков), Нью-Гемпшир (четыре выборщика), Нью-Джерси (14 выборщиков), Нью-Йорк (29 выборщиков), Нью-Мехико (пять выборщиков); Пенсильвания (20 выборщиков), Род-Айленд (четыре выборщика), Вирджиния (13 выборщиков), Висконсин (десять выборщиков), Вашингтон (12 выборщиков).
Пока у Байдена 240 голосов выборщиков, у Трампа — 229.
Позже всего заседание выборщиков начнется на Гавайях — в 19:00 по Вашингтону (03:00 мск).
Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить итоги.
По предварительным данным СМИ, Байден набирает 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Для победы нужны 270 членов коллегии.
Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.
Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.
Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.
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