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Выборщики из Мичигана проголосовали за Байдена
Выборщики из Мичигана проголосовали за Байдена
Все 16 выборщиков в штате Мичиган, где представители президента Дональда Трампа пытались оспорить результаты выборов, отдали голоса демократу Джо Байдену,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:59
2020-12-14T22:59
2020-12-14T22:59
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Все 16 выборщиков в штате Мичиган, где представители президента Дональда Трампа пытались оспорить результаты выборов, отдали голоса демократу Джо Байдену, голосование транслировалось на сайте сената штата.Ранее суды штата отклонили жалобы республиканцев, которые утверждали, что в некоторых местах их наблюдателям не был предоставлен необходимый доступ к местам подсчета голосов, и на этом основании требовали провести проверку на предмет неких "аномалий".Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты 6 января предстоит утвердить конгрессу по итогам голосования выборщиков.
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дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире