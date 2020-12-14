https://ria.ru/20201214/bayden-1589230952.html

Выборщики из Мичигана проголосовали за Байдена

Выборщики из Мичигана проголосовали за Байдена

Все 16 выборщиков в штате Мичиган, где представители президента Дональда Трампа пытались оспорить результаты выборов, отдали голоса демократу Джо Байдену,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:59

2020-12-14T22:59

2020-12-14T22:59

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584989263_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_2ca2a353b3b8cfb4d83c7eff97333753.jpg

ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Все 16 выборщиков в штате Мичиган, где представители президента Дональда Трампа пытались оспорить результаты выборов, отдали голоса демократу Джо Байдену, голосование транслировалось на сайте сената штата.Ранее суды штата отклонили жалобы республиканцев, которые утверждали, что в некоторых местах их наблюдателям не был предоставлен необходимый доступ к местам подсчета голосов, и на этом основании требовали провести проверку на предмет неких "аномалий".Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты 6 января предстоит утвердить конгрессу по итогам голосования выборщиков.

мичиган

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире