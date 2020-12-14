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Байден получил голоса выборщиков из Нью-Йорка

Байден получил голоса выборщиков из Нью-Йорка

Все 29 выборщиков штата Нью-Йорк отдали голоса кандидату от Демократической партии Джо Байдену, голосование транслировалось телеканалом NBC New York. РИА Новости, 14.12.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (штат)

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в мире

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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Все 29 выборщиков штата Нью-Йорк отдали голоса кандидату от Демократической партии Джо Байдену, голосование транслировалось телеканалом NBC New York.На данный момент Байден собрал 146 голосов, президент Дональд Трамп – 79 голосов.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты 6 января предстоит утвердить конгрессу по итогам голосования выборщиков.

нью-йорк (штат)

сша

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дональд трамп, джо байден, нью-йорк (штат), сша, в мире