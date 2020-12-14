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Выборщики из Пенсильвании проголосовали за Байдена
Выборщики из Пенсильвании проголосовали за Байдена
Штат Пенсильвания, где Дональд Трамп пытался оспорить итог президентских выборов, отдала все 20 голосов выборщиков Джо Байдену, свидетельствует трансляция... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:49
2020-12-14T20:49
2020-12-14T21:00
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
пенсильвания
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в мире
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Штат Пенсильвания, где Дональд Трамп пытался оспорить итог президентских выборов, отдала все 20 голосов выборщиков Джо Байдену, свидетельствует трансляция голосования.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате.Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты предстоит утвердить конгрессу 6 января по итогам голосования выборщиков.
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире