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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Выборщики из Пенсильвании проголосовали за Байдена
Выборщики из Пенсильвании проголосовали за Байдена
Штат Пенсильвания, где Дональд Трамп пытался оспорить итог президентских выборов, отдала все 20 голосов выборщиков Джо Байдену, свидетельствует трансляция... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:49
2020-12-14T21:00
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Штат Пенсильвания, где Дональд Трамп пытался оспорить итог президентских выборов, отдала все 20 голосов выборщиков Джо Байдену, свидетельствует трансляция голосования.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате.Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты предстоит утвердить конгрессу 6 января по итогам голосования выборщиков.
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире

Выборщики из Пенсильвании проголосовали за Байдена

20:49 14.12.2020 (обновлено: 21:00 14.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Штат Пенсильвания, где Дональд Трамп пытался оспорить итог президентских выборов, отдала все 20 голосов выборщиков Джо Байдену, свидетельствует трансляция голосования.
Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате.
Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты предстоит утвердить конгрессу 6 января по итогам голосования выборщиков.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияСШАВ мире
 
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