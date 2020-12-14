https://ria.ru/20201214/bayden-1589214483.html
СМИ раскрыли детали дела против сына Байдена
СМИ раскрыли детали дела против сына Байдена
Сын Джо Байдена - Хантер не указал в налоговой декларации порядка 400 тысяч долларов, заработанных им в украинской газовой компанией Burisma, сообщает телеканал РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:09
2020-12-14T20:09
2020-12-14T20:09
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сын Джо Байдена - Хантер не указал в налоговой декларации порядка 400 тысяч долларов, заработанных им в украинской газовой компанией Burisma, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на электронную переписку Байдена-младшего и его финансового юрисконсульта.Как передавало ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, минюст США в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена - Хантера запросил информацию о его связях с украинской газовой компанией Burisma и ещё "двумя десятками организаций".Документ, на который ссылается телеканал, датируется 16 января 2017 года. Его автор юрист Эрвин Шервин анализирует налоговые поступления Хантера Байдена в 2013-2015 годах. "В 2014 году вы присоединились к правлению Burisma, и мы все еще должны внести коррективы в налоговую отчетность в связи с неуказанным доходом от Burisma. Это приблизительно 400 тысяч долларов…" - написал он.В письме указывается, что Байден-младший указал в 2014 году доход в размере 847 328 долларов, тогда как в действительности эта цифра составила 1 247 328 долларов.Байден-старший, по предварительным результатам, выиграл выборы президента США.
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