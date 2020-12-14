Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/bayden-1589214483.html
СМИ раскрыли детали дела против сына Байдена
СМИ раскрыли детали дела против сына Байдена
Сын Джо Байдена - Хантер не указал в налоговой декларации порядка 400 тысяч долларов, заработанных им в украинской газовой компанией Burisma, сообщает телеканал РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:09
2020-12-14T20:09
хантер байден
джо байден
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_0:131:1785:1135_1920x0_80_0_0_a15c4f41780b439e075535f3b22e276b.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сын Джо Байдена - Хантер не указал в налоговой декларации порядка 400 тысяч долларов, заработанных им в украинской газовой компанией Burisma, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на электронную переписку Байдена-младшего и его финансового юрисконсульта.Как передавало ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, минюст США в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена - Хантера запросил информацию о его связях с украинской газовой компанией Burisma и ещё "двумя десятками организаций".Документ, на который ссылается телеканал, датируется 16 января 2017 года. Его автор юрист Эрвин Шервин анализирует налоговые поступления Хантера Байдена в 2013-2015 годах. "В 2014 году вы присоединились к правлению Burisma, и мы все еще должны внести коррективы в налоговую отчетность в связи с неуказанным доходом от Burisma. Это приблизительно 400 тысяч долларов…" - написал он.В письме указывается, что Байден-младший указал в 2014 году доход в размере 847 328 долларов, тогда как в действительности эта цифра составила 1 247 328 долларов.Байден-старший, по предварительным результатам, выиграл выборы президента США.
https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_17:0:1741:1293_1920x0_80_0_0_22f42c22164c70d676f6a98f5fe37f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хантер байден, джо байден, сша, украина, в мире

СМИ раскрыли детали дела против сына Байдена

20:09 14.12.2020
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сын Джо Байдена - Хантер не указал в налоговой декларации порядка 400 тысяч долларов, заработанных им в украинской газовой компанией Burisma, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на электронную переписку Байдена-младшего и его финансового юрисконсульта.
Как передавало ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, минюст США в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена - Хантера запросил информацию о его связях с украинской газовой компанией Burisma и ещё "двумя десятками организаций".
Документ, на который ссылается телеканал, датируется 16 января 2017 года. Его автор юрист Эрвин Шервин анализирует налоговые поступления Хантера Байдена в 2013-2015 годах. "В 2014 году вы присоединились к правлению Burisma, и мы все еще должны внести коррективы в налоговую отчетность в связи с неуказанным доходом от Burisma. Это приблизительно 400 тысяч долларов…" - написал он.
В письме указывается, что Байден-младший указал в 2014 году доход в размере 847 328 долларов, тогда как в действительности эта цифра составила 1 247 328 долларов.
Байден-старший, по предварительным результатам, выиграл выборы президента США.
Сенатор США Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 23:14
В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
 
Хантер БайденДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
06:53Спасенные при пожаре в доме престарелых в Башкирии не получили травм
Лента новостейМолния