Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201214/bayden-1589119326.html
СМИ назвали кандидата на пост главы USAID в администрации Байдена
СМИ назвали кандидата на пост главы USAID в администрации Байдена
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассматривает кандидатуру бывшего постоянного представителя страны при ООН Саманты Пауэр на... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:16
2020-12-14T14:16
выборы президента сша — 2020
саманта пауэр
агентство по международному развитию сша
джо байден
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103012/35/1030123589_0:257:4752:2930_1920x0_80_0_0_8a5d9ddf2cd660a450d09fa4bdc62e97.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассматривает кандидатуру бывшего постоянного представителя страны при ООН Саманты Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники."Джо Байден рассматривает кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию, таким образом, усилия по оказанию международной помощи и борьбе с коронавирусом может возглавить видный деятель", - отмечает издание.Такое назначение станет важным шагом, так как оно может свидетельствовать о намерении Байдена активизировать усилия США по оказанию международной помощи и использовать её в качестве инструмента мягкой силы и средства достижения гуманитарных целей, подчеркивает Axios.Байден еще не принял окончательное решение о назначении. Как передает Axios со ссылкой на издание Foreign Policy, могут быть и другие кандидаты, в том числе бывшая исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Эртарин Казин. Представитель переходного штаба Байдена отказался от комментариев.Агентство США по международному развитию было создано в 1961 году по инициативе президента Джона Кеннеди. Агентство USAID входит в структуру госдепартамента и является одним из главных механизмов по оказанию международной помощи в целях национальной безопасности и внешней политики США.
https://ria.ru/20201210/bayden-1588668795.html
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/103012/35/1030123589_273:0:4497:3168_1920x0_80_0_0_e2c7e69778278c655e749dc374c912d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саманта пауэр, агентство по международному развитию сша, джо байден, оон, сша, в мире

СМИ назвали кандидата на пост главы USAID в администрации Байдена

14:16 14.12.2020
 
© Flickr / United States Mission GenevaПостоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр
Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Flickr / United States Mission Geneva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассматривает кандидатуру бывшего постоянного представителя страны при ООН Саманты Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники.
"Джо Байден рассматривает кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию, таким образом, усилия по оказанию международной помощи и борьбе с коронавирусом может возглавить видный деятель", - отмечает издание.
Такое назначение станет важным шагом, так как оно может свидетельствовать о намерении Байдена активизировать усилия США по оказанию международной помощи и использовать её в качестве инструмента мягкой силы и средства достижения гуманитарных целей, подчеркивает Axios.
Сьюзан Райс - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 19:35Выборы президента США — 2020
СМИ назвали кандидата на пост советника Байдена по внутренней политике
Байден еще не принял окончательное решение о назначении. Как передает Axios со ссылкой на издание Foreign Policy, могут быть и другие кандидаты, в том числе бывшая исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Эртарин Казин. Представитель переходного штаба Байдена отказался от комментариев.
Агентство США по международному развитию было создано в 1961 году по инициативе президента Джона Кеннеди. Агентство USAID входит в структуру госдепартамента и является одним из главных механизмов по оказанию международной помощи в целях национальной безопасности и внешней политики США.
Джо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 08:00
Команда Байдена — "как стая волков"
 
Выборы президента США — 2020Саманта ПауэрАгентство по международному развитию СШАДжо БайденООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:23Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
16:21В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
16:19Косачев оценил развитие отношений России и США с приходом Байдена
16:19МИД прокомментировал лунную программу США "Артемида"
16:14"Глобальная энергия" представила идеи для борьбы с изменением климата
16:11В Совфеде призвали активнее развивать космические программы
16:09Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от семи до 12 лет колонии
16:08В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Лента новостейМолния