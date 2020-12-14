https://ria.ru/20201214/bayden-1589119326.html
СМИ назвали кандидата на пост главы USAID в администрации Байдена
СМИ назвали кандидата на пост главы USAID в администрации Байдена
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассматривает кандидатуру бывшего постоянного представителя страны при ООН Саманты Пауэр на... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:16
2020-12-14T14:16
2020-12-14T14:16
выборы президента сша — 2020
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агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассматривает кандидатуру бывшего постоянного представителя страны при ООН Саманты Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники."Джо Байден рассматривает кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию, таким образом, усилия по оказанию международной помощи и борьбе с коронавирусом может возглавить видный деятель", - отмечает издание.Такое назначение станет важным шагом, так как оно может свидетельствовать о намерении Байдена активизировать усилия США по оказанию международной помощи и использовать её в качестве инструмента мягкой силы и средства достижения гуманитарных целей, подчеркивает Axios.Байден еще не принял окончательное решение о назначении. Как передает Axios со ссылкой на издание Foreign Policy, могут быть и другие кандидаты, в том числе бывшая исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Эртарин Казин. Представитель переходного штаба Байдена отказался от комментариев.Агентство США по международному развитию было создано в 1961 году по инициативе президента Джона Кеннеди. Агентство USAID входит в структуру госдепартамента и является одним из главных механизмов по оказанию международной помощи в целях национальной безопасности и внешней политики США.
https://ria.ru/20201210/bayden-1588668795.html
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
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саманта пауэр, агентство по международному развитию сша, джо байден, оон, сша, в мире
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Джо Байден
, избранный, по предварительным данным, президентом США
, рассматривает кандидатуру бывшего постоянного представителя страны при ООН Саманты Пауэр
на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID
), сообщает издание Axios
со ссылкой на собственные источники.
"Джо Байден рассматривает кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы Агентства США по международному развитию, таким образом, усилия по оказанию международной помощи и борьбе с коронавирусом может возглавить видный деятель", - отмечает издание.
Такое назначение станет важным шагом, так как оно может свидетельствовать о намерении Байдена активизировать усилия США по оказанию международной помощи и использовать её в качестве инструмента мягкой силы и средства достижения гуманитарных целей, подчеркивает Axios.
Байден еще не принял окончательное решение о назначении. Как передает Axios со ссылкой на издание Foreign Policy, могут быть и другие кандидаты, в том числе бывшая исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Эртарин Казин. Представитель переходного штаба Байдена отказался от комментариев.
Агентство США по международному развитию было создано в 1961 году по инициативе президента Джона Кеннеди. Агентство USAID входит в структуру госдепартамента и является одним из главных механизмов по оказанию международной помощи в целях национальной безопасности и внешней политики США.