https://ria.ru/20201214/bayden-1589065024.html

В Saxo Bank предсказали Байдену стать "хромой уткой"

В Saxo Bank предсказали Байдену стать "хромой уткой"

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президент США, возьмет курс, не предполагающий значительных перемен в экономической повестке, и рискует стать... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:09

2020-12-14T10:09

2020-12-14T13:52

выборы президента сша — 2020

стин якобсен

saxo bank

хиллари клинтон

джо байден

сша

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президент США, возьмет курс, не предполагающий значительных перемен в экономической повестке, и рискует стать "хромой уткой", когда его партия проиграет на промежуточных выборах через два года. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных "шокирующих прогнозов" банка."Мы знаем, что большую часть его администрации составляют сторонники Барака Обамы или Хиллари Клинтон. Ни одна из этих администраций не продвинулась в вопросах борьбы с неравенством, развития экономики. Да, Трамп был ужасен, но Байден не лучше. Его администрация не сможет сделать шаг вперед, будет плыть по течению", - считает собеседник агентства.По его мнению, есть "большой риск того, что Байден станет "хромой уткой", и его партия проиграет промежуточные выборы через два года" (выборы в Сенат – ред.)

https://ria.ru/20201213/bayden-1588964988.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/tramp-1589059485.html

сша

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стин якобсен, saxo bank, хиллари клинтон, джо байден, сша