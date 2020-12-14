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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201214/bayden-1589065024.html
В Saxo Bank предсказали Байдену стать "хромой уткой"
В Saxo Bank предсказали Байдену стать "хромой уткой"
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президент США, возьмет курс, не предполагающий значительных перемен в экономической повестке, и рискует стать... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:09
2020-12-14T13:52
выборы президента сша — 2020
стин якобсен
saxo bank
хиллари клинтон
джо байден
сша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президент США, возьмет курс, не предполагающий значительных перемен в экономической повестке, и рискует стать "хромой уткой", когда его партия проиграет на промежуточных выборах через два года. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных "шокирующих прогнозов" банка."Мы знаем, что большую часть его администрации составляют сторонники Барака Обамы или Хиллари Клинтон. Ни одна из этих администраций не продвинулась в вопросах борьбы с неравенством, развития экономики. Да, Трамп был ужасен, но Байден не лучше. Его администрация не сможет сделать шаг вперед, будет плыть по течению", - считает собеседник агентства.По его мнению, есть "большой риск того, что Байден станет "хромой уткой", и его партия проиграет промежуточные выборы через два года" (выборы в Сенат – ред.)
https://ria.ru/20201213/bayden-1588964988.html
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стин якобсен, saxo bank, хиллари клинтон, джо байден, сша

В Saxo Bank предсказали Байдену стать "хромой уткой"

10:09 14.12.2020 (обновлено: 13:52 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Юки ИвамураЖители Филадельфии смотрят обращение к американскому народу, получившего большинство голосов на президентских выборах США сенатора-демократа Джозефа Байдена
Жители Филадельфии смотрят обращение к американскому народу, получившего большинство голосов на президентских выборах США сенатора-демократа Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президент США, возьмет курс, не предполагающий значительных перемен в экономической повестке, и рискует стать "хромой уткой", когда его партия проиграет на промежуточных выборах через два года. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных "шокирующих прогнозов" банка.
"Хромая утка" (англ. lame duck) — в американском политическом сленге прозвище президента США, вскоре покидающего свой пост в результате проигрыша очередных выборов или исчерпания своего права выдвигаться на них.
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"Мы знаем, что большую часть его администрации составляют сторонники Барака Обамы или Хиллари Клинтон. Ни одна из этих администраций не продвинулась в вопросах борьбы с неравенством, развития экономики. Да, Трамп был ужасен, но Байден не лучше. Его администрация не сможет сделать шаг вперед, будет плыть по течению", - считает собеседник агентства.
"Другими словами, это сигнал: "Никаких перемен, работаем как раньше". Немного грустно, что США не могут двигаться вперед по политической повестке. При этом он реанимирует международную активность США: отношения с Китаем не будут дружелюбными, он будет двигаться "по середине дороги", без резких движений в экономике и политике", - рассуждает Якобсен.
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По его мнению, есть "большой риск того, что Байден станет "хромой уткой", и его партия проиграет промежуточные выборы через два года" (выборы в Сенат – ред.)
"Предсказываю, что это будет администрация в стиле Джимми Картера: смута, международные проблемы, рост цен и неспособность справляться с политической повесткой", - заключил Якобсен.
 
Выборы президента США — 2020Стин ЯкобсенSaxo BankХиллари КлинтонДжо БайденСША
 
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