https://ria.ru/20201214/ballonchik-1589088826.html

Москвич брызнул баллончиком в продавщицу за просьбу показать паспорт

Москвич брызнул баллончиком в продавщицу за просьбу показать паспорт

Полицейские задержали 37-летнего москвича, брызнувшего баллончиком в лицо продавщицы, которая попросила его предъявить паспорт при покупке выпивки, сообщается... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:10

2020-12-14T12:10

2020-12-14T13:39

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589110646_0:0:2260:1271_1920x0_80_0_0_2fa0d665eb0999f11c99a03870048b1e.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Полицейские задержали 37-летнего москвича, брызнувшего баллончиком в лицо продавщицы, которая попросила его предъявить паспорт при покупке выпивки, сообщается на ведомственном сайте МВД медиа.По данным ведомства, инцидент произошел в магазине на улице Декабристов. Продавец-кассир спросила паспорт у покупателя, приобретающего алкоголь, на что тот распылил ей в лицо газово-перцовый баллончик и убежал.

https://ria.ru/20201213/koma-1589016134.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия