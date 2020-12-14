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Москвич брызнул баллончиком в продавщицу за просьбу показать паспорт
Москвич брызнул баллончиком в продавщицу за просьбу показать паспорт
Полицейские задержали 37-летнего москвича, брызнувшего баллончиком в лицо продавщицы, которая попросила его предъявить паспорт при покупке выпивки, сообщается... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:10
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происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Полицейские задержали 37-летнего москвича, брызнувшего баллончиком в лицо продавщицы, которая попросила его предъявить паспорт при покупке выпивки, сообщается на ведомственном сайте МВД медиа.По данным ведомства, инцидент произошел в магазине на улице Декабристов. Продавец-кассир спросила паспорт у покупателя, приобретающего алкоголь, на что тот распылил ей в лицо газово-перцовый баллончик и убежал.
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60
происшествия

Москвич брызнул баллончиком в продавщицу за просьбу показать паспорт

12:10 14.12.2020 (обновлено: 13:39 14.12.2020)
 
© Фото : МВД МедиаСтоличные полицейские задержали мужчину, брызнувшего баллончиком в продавщицу за просьбу показать паспорт
Столичные полицейские задержали мужчину, брызнувшего баллончиком в продавщицу за просьбу показать паспорт - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : МВД Медиа
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Полицейские задержали 37-летнего москвича, брызнувшего баллончиком в лицо продавщицы, которая попросила его предъявить паспорт при покупке выпивки, сообщается на ведомственном сайте МВД медиа.
По данным ведомства, инцидент произошел в магазине на улице Декабристов. Продавец-кассир спросила паспорт у покупателя, приобретающего алкоголь, на что тот распылил ей в лицо газово-перцовый баллончик и убежал.
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"Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 37-летнего жителя Москвы... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
 
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