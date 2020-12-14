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Стало известно, кого сыграет Кристиан Бейл в фильме "Тор: Любовь и гром"
Стало известно, кого сыграет Кристиан Бейл в фильме "Тор: Любовь и гром"
Обладатель премии "Оскар" Кристиан Бейл сыграет злодея Горра (Убийцу богов) в фильме "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити, сообщает Deadline. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T05:40
2020-12-14T05:40
культура
крис хемсворт
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новости культуры
кристиан бейл
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обладатель премии "Оскар" Кристиан Бейл сыграет злодея Горра (Убийцу богов) в фильме "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити, сообщает Deadline.Уже известно, что к своим ролям в картине вернутся Крис Хемсворт, Натали Портман и Теса Томпсон.Горр – персонаж комиксов Marvel. Он обладает сверхъестественной силой и стремится убить всех богов, чтобы отомстить за смерть своей семьи от рук одного из них. Он уже не раз встречался с Тором и Локи. Премьера проекта, в котором героиня Портман станет женским воплощением Тора, запланирована на 6 мая 2022 года. Три предыдущие фильма о Торе суммарно заработали в мировом прокате более 1,9 миллиарда долларов.
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крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, кристиан бейл, натали портман

Стало известно, кого сыграет Кристиан Бейл в фильме "Тор: Любовь и гром"

05:40 14.12.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАктер Кристиан Бэйл
Актер Кристиан Бэйл - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обладатель премии "Оскар" Кристиан Бейл сыграет злодея Горра (Убийцу богов) в фильме "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити, сообщает Deadline.
Уже известно, что к своим ролям в картине вернутся Крис Хемсворт, Натали Портман и Теса Томпсон.
Горр – персонаж комиксов Marvel. Он обладает сверхъестественной силой и стремится убить всех богов, чтобы отомстить за смерть своей семьи от рук одного из них. Он уже не раз встречался с Тором и Локи.
Премьера проекта, в котором героиня Портман станет женским воплощением Тора, запланирована на 6 мая 2022 года.
Три предыдущие фильма о Торе суммарно заработали в мировом прокате более 1,9 миллиарда долларов.
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КультураКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культурыКристиан БейлНатали Портман
 
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