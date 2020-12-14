https://ria.ru/20201214/azarov-1589145207.html

Экс-премьер Украины резко ответил на слова Кравчука о России

Экс-премьер Украины резко ответил на слова Кравчука о России

Экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал высказывание Леонида Кравчука о России. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:53

2020-12-14T15:53

2020-12-14T16:29

леонид кравчук

николай азаров (политик)

украина

в мире

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал высказывание Леонида Кравчука о России.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу заявил, что Москва якобы ослабла и потеряла влияние на постсоветском пространстве. Он предположил, что спустя какое-то время Киев перестанет "играться в политику" и применит к России "силу санкций". Азаров отметил, что к словам Кравчука надо относиться с пониманием из-за его возраста.Кравчук был первым президентом Украины с 1991 по 1994 год. В январе ему исполнится 87 лет.

https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html

украина

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леонид кравчук, николай азаров (политик), украина, в мире