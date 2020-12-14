Экс-премьер Украины резко ответил на слова Кравчука о России
15:53 14.12.2020 (обновлено: 16:29 14.12.2020)
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал высказывание Леонида Кравчука о России.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу заявил, что Москва якобы ослабла и потеряла влияние на постсоветском пространстве. Он предположил, что спустя какое-то время Киев перестанет "играться в политику" и применит к России "силу санкций".
Азаров отметил, что к словам Кравчука надо относиться с пониманием из-за его возраста.
"Я не хотел бы больше говорить, все-таки первый президент и так далее, но возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более", — добавил он.
Кравчук был первым президентом Украины с 1991 по 1994 год. В январе ему исполнится 87 лет.
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