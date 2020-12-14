https://ria.ru/20201214/atmosfera-1589138181.html

Путин поручил проверить учет вредных воздействий на атмосферу в регионах

Путин поручил проверить учет вредных воздействий на атмосферу в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре до 1 мая проверить работу регионов и профильных ведомств в сфере экологии по учету вредных... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:25

2020-12-14T15:25

2020-12-14T15:36

игорь краснов

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре до 1 мая проверить работу регионов и профильных ведомств в сфере экологии по учету вредных воздействий на атмосферу, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что Генпрокуратура также должна будет проверить реализацию мероприятий в рамках федерального проекта "Чистый воздух" и деятельность по разработке и утверждению гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Помимо этого, ведение госучета вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников, а также реализацию полномочий по контролю за соблюдением нормативов озеленения территорий при строительстве, реконструкции и эксплуатации промышленных объектов.Добавляется, что ответственным лицом назначен Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Срок выполнения поручения - 1 мая 2021 года.

https://ria.ru/20201130/ekologiya-1586883113.html

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игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество