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Путин поручил проверить учет вредных воздействий на атмосферу в регионах
Путин поручил проверить учет вредных воздействий на атмосферу в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре до 1 мая проверить работу регионов и профильных ведомств в сфере экологии по учету вредных... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:25
2020-12-14T15:36
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре до 1 мая проверить работу регионов и профильных ведомств в сфере экологии по учету вредных воздействий на атмосферу, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что Генпрокуратура также должна будет проверить реализацию мероприятий в рамках федерального проекта "Чистый воздух" и деятельность по разработке и утверждению гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Помимо этого, ведение госучета вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников, а также реализацию полномочий по контролю за соблюдением нормативов озеленения территорий при строительстве, реконструкции и эксплуатации промышленных объектов.Добавляется, что ответственным лицом назначен Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Срок выполнения поручения - 1 мая 2021 года.
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игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество

Путин поручил проверить учет вредных воздействий на атмосферу в регионах

15:25 14.12.2020 (обновлено: 15:36 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме "Единой России" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме Единой России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре до 1 мая проверить работу регионов и профильных ведомств в сфере экологии по учету вредных воздействий на атмосферу, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре РФ провести проверку выполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и организациями требований законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в поручении.

Отмечается, что Генпрокуратура также должна будет проверить реализацию мероприятий в рамках федерального проекта "Чистый воздух" и деятельность по разработке и утверждению гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Помимо этого, ведение госучета вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников, а также реализацию полномочий по контролю за соблюдением нормативов озеленения территорий при строительстве, реконструкции и эксплуатации промышленных объектов.
Добавляется, что ответственным лицом назначен Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Срок выполнения поручения - 1 мая 2021 года.
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