https://ria.ru/20201214/armavir-1589062071.html

СК рассказал о поисках подозреваемого в жестоком убийстве в Армавире

СК рассказал о поисках подозреваемого в жестоком убийстве в Армавире

Житель Армавира Акшин Гусейнов, подозреваемый в жестоких убийствах девушки и ее брата на Кубани, пока не найден, сообщили РИА Новости в СУ СК по Краснодарскому... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:44

2020-12-14T09:44

2020-12-14T16:26

следственный комитет россии (ск рф)

армавир

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости. Житель Армавира Акшин Гусейнов, подозреваемый в жестоких убийствах девушки и ее брата на Кубани, пока не найден, сообщили РИА Новости в СУ СК по Краснодарскому краю.По данным СК, в минувший четверг 32-летний Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее девятилетнего брата и тоже убил с особой жесткостью. В интернете появилось видео, на котором подозреваемый на фоне тела девушки в ванной признается в убийстве, пытается объяснить причины своих поступков и заявляет о планах расстаться с жизнью. Гусейнов прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск.По данным следственного ведомства, для розыска подозреваемого на территории всего Краснодарского края, в том числе в прибрежной зоне и акватории Черного моря, привлечены силы полиции, правоохранители используют спецтехнику, квадрокоптеры.

https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588817802.html

армавир

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), армавир, краснодарский край, происшествия