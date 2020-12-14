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СК рассказал о поисках подозреваемого в жестоком убийстве в Армавире
СК рассказал о поисках подозреваемого в жестоком убийстве в Армавире
Житель Армавира Акшин Гусейнов, подозреваемый в жестоких убийствах девушки и ее брата на Кубани, пока не найден, сообщили РИА Новости в СУ СК по Краснодарскому... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:44
2020-12-14T16:26
следственный комитет россии (ск рф)
армавир
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости. Житель Армавира Акшин Гусейнов, подозреваемый в жестоких убийствах девушки и ее брата на Кубани, пока не найден, сообщили РИА Новости в СУ СК по Краснодарскому краю.По данным СК, в минувший четверг 32-летний Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее девятилетнего брата и тоже убил с особой жесткостью. В интернете появилось видео, на котором подозреваемый на фоне тела девушки в ванной признается в убийстве, пытается объяснить причины своих поступков и заявляет о планах расстаться с жизнью. Гусейнов прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск.По данным следственного ведомства, для розыска подозреваемого на территории всего Краснодарского края, в том числе в прибрежной зоне и акватории Черного моря, привлечены силы полиции, правоохранители используют спецтехнику, квадрокоптеры.
https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588817802.html
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следственный комитет россии (ск рф), армавир, краснодарский край, происшествия

СК рассказал о поисках подозреваемого в жестоком убийстве в Армавире

09:44 14.12.2020 (обновлено: 16:26 14.12.2020)
 
© СК РФСледователи на месте убийства девушки и ее брата в городе Армавир. Стоп-кадр видео
Следователи на месте убийства девушки и ее брата в городе Армавир. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© СК РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости. Житель Армавира Акшин Гусейнов, подозреваемый в жестоких убийствах девушки и ее брата на Кубани, пока не найден, сообщили РИА Новости в СУ СК по Краснодарскому краю.
По данным СК, в минувший четверг 32-летний Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее девятилетнего брата и тоже убил с особой жесткостью. В интернете появилось видео, на котором подозреваемый на фоне тела девушки в ванной признается в убийстве, пытается объяснить причины своих поступков и заявляет о планах расстаться с жизнью. Гусейнов прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск.

"Не нашли", — сообщили в СУ СК утром в понедельник, отвечая на вопрос о результатах поисков Гусейнова.

По данным следственного ведомства, для розыска подозреваемого на территории всего Краснодарского края, в том числе в прибрежной зоне и акватории Черного моря, привлечены силы полиции, правоохранители используют спецтехнику, квадрокоптеры.
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Следственный комитет России (СК РФ)АрмавирКраснодарский крайПроисшествия
 
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