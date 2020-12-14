https://ria.ru/20201214/angara-a5-1589029960.html
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
"Ангара-А5" относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:00
2020-12-14T08:00
2020-12-14T08:57
инфографика
россия
космос
плесецк (космодром)
ангара (ракета)
роскосмос
гкнпц имени м. в. хруничева
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"Ангара-А5" относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции "Ангары-А5" — в видеоинфографике Ria.ru.
россия
космос
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589033109_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2544a3fb06389b8226186b29774f8c95.png
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-12-14T08:00
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PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, россия, космос, плесецк (космодром), ангара (ракета), роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
"Ангара-А5" относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции "Ангары-А5" — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-12-14T08:00
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PT2M05S