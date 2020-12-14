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Инфографика
https://ria.ru/20201214/angara-a5-1589029960.html
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
"Ангара-А5" относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:00
2020-12-14T08:57
инфографика
россия
космос
плесецк (космодром)
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"Ангара-А5" относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции "Ангары-А5" — в видеоинфографике Ria.ru.
россия
космос
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
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видео, россия, космос, плесецк (космодром), ангара (ракета), роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
"Ангара-А5" относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции "Ангары-А5" — в видеоинфографике Ria.ru.
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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"

08:00 14.12.2020 (обновлено: 08:57 14.12.2020)
 
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"Ангара-А5" относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции "Ангары-А5" — в видеоинфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияКосмосПлесецк (космодром)Ангара (ракета)РоскосмосГКНПЦ имени М. В. Хруничева
 
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