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https://ria.ru/20201214/angara-1589191639.html
Разгонный блок "Ангары-А5" вывел макет спутника на расчетную орбиту
Разгонный блок "Ангары-А5" вывел макет спутника на расчетную орбиту
Разгонный блок "Бриз-М" вывел на расчетную геостационарную орбиту макет спутника, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:27
2020-12-14T19:10
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-М" вывел на расчетную геостационарную орбиту макет спутника, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны."Бриз-М" в связке с макетом полезной нагрузки отделился от третьей ступени тяжелой ракеты "Ангара-А5" через 12 минут ее после старта с космодрома Плесецк в Архангельской области, который состоялся сегодня утром. Запуск стал первым за почти шесть лет."Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса, которое использует экологически чистые компоненты топлива. До этого "Ангару-1.2ПП" запускали в июле 2014-го, а тяжелую "Ангару" — 23 декабря того же года. Летные испытания продолжатся в 2021-м. В планах "Роскосмоса" — и третий пуск "Ангары-А5". Всего в рамках тестов должно состояться шесть стартов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, бриз-м, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)

Разгонный блок "Ангары-А5" вывел макет спутника на расчетную орбиту

18:27 14.12.2020 (обновлено: 19:10 14.12.2020)
 
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-М" вывел на расчетную геостационарную орбиту макет спутника, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
"Бриз-М" в связке с макетом полезной нагрузки отделился от третьей ступени тяжелой ракеты "Ангара-А5" через 12 минут ее после старта с космодрома Плесецк в Архангельской области, который состоялся сегодня утром. Запуск стал первым за почти шесть лет.
"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса, которое использует экологически чистые компоненты топлива. До этого "Ангару-1.2ПП" запускали в июле 2014-го, а тяжелую "Ангару" — 23 декабря того же года. Летные испытания продолжатся в 2021-м.
В планах "Роскосмоса" — и третий пуск "Ангары-А5". Всего в рамках тестов должно состояться шесть стартов.
Кадры пуска Ангары-А5 с разных ракурсов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 12:35Хочу стать космонавтом
Опубликовано видео первого за шесть лет пуска "Ангары-А5"
 
Хочу стать космонавтомРоссияБриз-МПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)
 
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