https://ria.ru/20201214/angara-1589191639.html

Разгонный блок "Ангары-А5" вывел макет спутника на расчетную орбиту

Разгонный блок "Ангары-А5" вывел макет спутника на расчетную орбиту

Разгонный блок "Бриз-М" вывел на расчетную геостационарную орбиту макет спутника, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:27

2020-12-14T18:27

2020-12-14T19:10

хочу стать космонавтом

россия

бриз-м

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-М" вывел на расчетную геостационарную орбиту макет спутника, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны."Бриз-М" в связке с макетом полезной нагрузки отделился от третьей ступени тяжелой ракеты "Ангара-А5" через 12 минут ее после старта с космодрома Плесецк в Архангельской области, который состоялся сегодня утром. Запуск стал первым за почти шесть лет."Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса, которое использует экологически чистые компоненты топлива. До этого "Ангару-1.2ПП" запускали в июле 2014-го, а тяжелую "Ангару" — 23 декабря того же года. Летные испытания продолжатся в 2021-м. В планах "Роскосмоса" — и третий пуск "Ангары-А5". Всего в рамках тестов должно состояться шесть стартов.

https://ria.ru/20201214/angara-1589088457.html

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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» «Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-14T18:27 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, бриз-м, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)