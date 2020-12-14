https://ria.ru/20201214/angara-1589088587.html

В России запустили вторую за шесть лет "Ангару-А5"

В России запустили вторую за шесть лет "Ангару-А5"

Успешный пуск тяжелой "Ангары-А5" подтвердил, что выявленные после первого старта замечания удалось устранить: теперь можно готовить ракету-носитель к плановым... РИА Новости, 14.12.2020

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2020-12-14T12:10

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россия

павел пушкин

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Успешный пуск тяжелой "Ангары-А5" подтвердил, что выявленные после первого старта замечания удалось устранить: теперь можно готовить ракету-носитель к плановым запускам; вместе с тем шестилетний перерыв в испытаниях говорит о том, что в организации работы имелись недочеты, рассказали РИА Новости эксперты в космической отрасли.Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" в понедельник утром провели военные с Плесецка. Ракета вывела в космос разгонный блок "Бриз-М" с макетом спутника.Технологии и кадры не потеряны"По ракете, мне кажется, этим пуском отработаны конструкторско-проектировочные задачи. Я бы запускал в следующие разы ракету с полезным грузом в рамках коммерческой деятельности или в рамках госзаказа", - такое мнение выразил в беседе с РИА Новости один из разработчиков ракет семейства "Ангара", а ныне гендиректор компании "КосмоКурс" (планирует предоставлять услуги суборбитального космического туризма) Павел Пушкин.Вопрос был в том, удастся ли после шестилетнего перерыва между пусками "подтвердить возможность производства ракеты в том же качестве, в тех же объемах"."Все прошло успешно: "Ангара" отработала нормально, судя по отзывам… Этот пуск - еще одно подтверждение конструкторских решений", - отметил эксперт.Необходимость подтверждения производственных качеств ракеты возникла еще и в связи с тем, что блоки первой ступени и вторая ступень "Ангары" были собраны в Омске, где на предприятии "Полет" развертывается серийное производство ракеты, а не в московском Центре Хруничева, где собиралась первая ракета."Этим пуском проверили способность производства дальше эту ракету производить. Технологии и кадры не потеряны. Мы увидели, что все возможно", - сказал Пушкин.Помимо того, ко второму полету ракеты устранили самые важные замечания, которые возникли у военных после первого старта "Ангары-А5" в 2014 году.По словам эксперта, в дальнейшем доработки ракеты продолжатся как с целью повышения ее технических характеристик, так и для снижения стоимости производства. Кроме того, в перспективе ракета получит разгонный блок ДМ-03 "Персей" и новый кислородно-водородный разгонник."После отработки связки "Ангары" с ДМ-03 следующий пуск должен быть уже с аппаратом. Смысла запускать без аппарата уже нет. Все показывает, что ракета работоспособна", - резюмировал эксперт.Организация не на космическом уровнеДолгий перерыв в шесть лет между первым и вторым пусками "Ангары-А5" связан с проблемами при организации работ, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев."То, что творится с "Ангарой-А5", этому действительно нет никаких аналогов. Это с 1992 года история тянется, все одно и то же", - заявил он агентству.По словам Моисеева, процесс переноса производства "Ангары" из Москвы в Омск надо было организовать так, чтобы это не отражалось на сроках испытаний."Надо делать так, чтобы перенос (производства) мягко производился. Есть множество вариантов. Продолжать работу, скажем, и спокойно переносить так, чтобы это не сказывалось на результате", - пояснил он."Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 тонны.В этот раз ракета снова отправилась на орбиту с макетом космического аппарата. Его тоже предстоит доставить на геостационарную орбиту. Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, в этот раз макет будет иметь массу 2,4 тонны. Это максимальная масса, которую может поднять "Ангара-А5" на эту высоту.

https://ria.ru/20201214/angara-1589067069.html

https://ria.ru/20201214/angara-1589059993.html

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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» «Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-14T12:10 true PT2M05S

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космокурс, россия, павел пушкин, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)