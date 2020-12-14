https://ria.ru/20201214/angara-1589067069.html

Разработчик "Ангары" заявил о ее готовности к запуску спутников

Разработчик "Ангары" заявил о ее готовности к запуску спутников

Успешный пуск тяжелой "Ангары-А5" подтвердил, что выявленные после первого старта замечания удалось устранить: теперь можно готовить ракету-носитель к плановым... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:22

2020-12-14T10:22

2020-12-14T12:34

хочу стать космонавтом

россия

павел пушкин

космос - риа наука

ангара (ракета)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Успешный пуск тяжелой "Ангары-А5" подтвердил, что выявленные после первого старта замечания удалось устранить: теперь можно готовить ракету-носитель к плановым запускам.Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости один из разработчиков ракет семейства "Ангара", а ныне гендиректор компании "КосмоКурс" (планирует предоставлять услуги суборбитального космического туризма) Павел Пушкин.Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" сегодня утром провели военные с Плесецка. Ракета вывела в космос разгонный блок "Бриз-М" с макетом спутника."По ракете, мне кажется, этим пуском отработаны конструкторско-проектировочные задачи. Я бы запускал в следующие разы ракету с полезным грузом в рамках коммерческой деятельности или в рамках госзаказа", - сказал Пушкин.Вопрос был в том, удастся ли после шестилетнего перерыва между пусками "подтвердить возможность производства ракеты в том же качестве, в тех же объемах".Все прошло успешно: "Ангара" отработала нормально, судя по отзывам… Этот пуск - еще одно подтверждение конструкторских решений".Необходимость подтверждения производственных качеств ракеты возникла еще и в связи с тем, что блоки первой ступени и вторая ступень "Ангары" были собраны в Омске, где на предприятии "Полет" развертывается серийное производство ракеты, а не в московском Центре Хруничева, где собиралась первая ракета."Этим пуском проверили способность производства дальше эту ракету производить. Технологии и кадры не потеряны. Мы увидели, что все возможно", - сказал эксперт.Помимо того, ко второму полету ракеты устранили самые важные замечания, которые возникли у военных после первого старта "Ангары-А5" в 2014 году.По словам эксперта, в дальнейшем доработки ракеты продолжатся как с целью повышения ее технических характеристик, так и для снижения стоимости производства. Кроме того, в перспективе ракета получит разгонный блок ДМ-03 "Персей" и новый кислородно-водородный разгонник.

https://ria.ru/20201214/angara-1589059993.html

https://ria.ru/20201212/kosmos-1588873186.html

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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» «Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-14T10:22 true PT2M05S

Кадры пуска "Ангары-А5" с разных ракурсов В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". Смотрите на видео кадры запуска с десятка разных ракурсов. 2020-12-14T10:22 true PT5M16S

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россия, павел пушкин, космос - риа наука, ангара (ракета)