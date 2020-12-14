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Рогозин прокомментировал второй за шесть лет пуск "Ангары-А5"
Рогозин прокомментировал второй за шесть лет пуск "Ангары-А5"
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:29
2020-12-14T12:35
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роскосмос
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5"."Она летает, черт возьми!!!" — написал Рогозин.К своей записи он прикрепил фотографию ракеты на стартовом столе.Второй в истории пуск ракеты "Ангара-А5" осуществлен в 08:50 с космодрома Плесецк.
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РИА Новости
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4.7
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Кадры пуска "Ангары-А5" с разных ракурсов
В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". Смотрите на видео кадры запуска с десятка разных ракурсов.
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плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин прокомментировал второй за шесть лет пуск "Ангары-А5"

09:29 14.12.2020 (обновлено: 12:35 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".
"Она летает, черт возьми!!!" — написал Рогозин.
К своей записи он прикрепил фотографию ракеты на стартовом столе.
Второй в истории пуск ракеты "Ангара-А5" осуществлен в 08:50 с космодрома Плесецк.
 
Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
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