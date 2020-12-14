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Рогозин прокомментировал второй за шесть лет пуск "Ангары-А5"
Рогозин прокомментировал второй за шесть лет пуск "Ангары-А5"
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:29
2020-12-14T09:29
2020-12-14T12:35
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плесецк (космодром)
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роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5"."Она летает, черт возьми!!!" — написал Рогозин.К своей записи он прикрепил фотографию ракеты на стартовом столе.Второй в истории пуск ракеты "Ангара-А5" осуществлен в 08:50 с космодрома Плесецк.
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Кадры пуска "Ангары-А5" с разных ракурсов
В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5". Смотрите на видео кадры запуска с десятка разных ракурсов.
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плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин