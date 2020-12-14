Суд на БВО арестовал акции Fishing Company по делу Проминвестбанка
07:05 14.12.2020 (обновлено: 07:26 14.12.2020)
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Верховный суд Британских Виргинских островов (БВО) принял решение в пользу ВЭБа в рамках разбирательства по Проминвестбанку, наложив арест на акции украинской судоходной компании Fishing Company S.A., сообщает пресс-служба российской госкорпорации.
"Десятого декабря 2020 года Восточно-Карибский Верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ вынес постановление об аресте принадлежащих Украине акций судоходной компании Fishing Company S.A., которая находится в ведении государственного рыболовного агентства Украины. Сама рыбопромышленная компания владеет несколькими судами, которые ведут рыбный промысел в водах Тихого и Атлантического океанов", - говорится в сообщении.
Постановление Верховного суда БВО принято в рамках исполнения решений Стокгольмского арбитража в разбирательстве об экспроприации украинской "дочки" ВЭБа – Проминвестбанка. Стокгольмский арбитраж 10 апреля 2020 обязал Украину возместить ВЭБу расходы, понесенные в ходе этого разбирательства.
Главный юрист ВЭБа Игорь Краснов подчеркнул, что Украина неминуемо столкнется с последствиями неуважения к решениям международных трибуналов. "ВЭБ неоднократно заявлял, что твердо намерен взыскать с Украины всю сумму долга, и готов действовать во всех возможных юрисдикциях", - добавил он.
17 июля, 10:51ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
В релизе говорится, что пока Украина не начнет добровольно исполнять взятые на себя обязательства, ВЭБ не намерен прекращать усилия для поиска и ареста ее имущества по всему миру. "Сейчас существует реальная возможность того, что из-за нежелания украинских политиков выполнять решения международных трибуналов Украина потеряет весь свой рыбопромысловый флот в Юго-Восточной Азии и Западной Африке, который будет продан в счет погашения долга Украины перед российской госкорпорацией", - добавил Краснов.
ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов. В июне 2019 года российская госкорпорация подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка. Его акции были арестованы в рамках исполнения на Украине решения арбитража Гааги, который в 2018 году удовлетворил иск компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании ущерба с РФ за утраченное имущество в Крыму.
В августе 2019 года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций Проминвестбанка с аукциона. В марте 2020 года арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. Однако, как сообщил ВЭБ, Украина в нарушение норм международного права продала на аукционе 4 марта акции банка неизвестному покупателю. При этом ранее пресс-служба Нацбанка Украины сообщила, что никому не согласовывала эту покупку. Акции Проминвестбанка почти за 10 миллионов долларов купила компания "ФК "Фортифай", но сделка не завершилась из-за их ареста.