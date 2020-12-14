https://ria.ru/20201214/aborty-1589184430.html

В РПЦ предложили разработать дорожную карту по профилактике абортов

В РПЦ предложили разработать дорожную карту по профилактике абортов

Русская православная церковь предлагает правительству Пензенской области сформировать совместную рабочую группу для выработки дорожной карты по профилактике... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:48

2020-12-14T17:48

2020-12-14T17:48

религия и мировоззрение

религия

иван белозерцев

новости - религия и мировоззрение

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_b20eb73bdba8ac8ed9770eb692c9b6ee.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русская православная церковь предлагает правительству Пензенской области сформировать совместную рабочую группу для выработки дорожной карты по профилактике абортов и готова поделиться собственным опытом в этой сфере, сообщила в понедельник РИА Новости руководитель направления профилактики абортов синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.В минувшую пятницу глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что власти региона намерены усилить работу в направлении профилактики абортов. По его словам, нужно объединиться с общественными организациями в решении проблемных вопросов, чтобы бытовые трудности, с которыми сталкивается женщина, не препятствовали рождению ребенка. В частности, губернатор предложил подумать над созданием в области специальных кризисных центров для борьбы с домашним насилием.По ее словам, в последующем дорожной картой смогли бы воспользоваться и другие регионы.По данным синодального отдела, при участии РПЦ за последние девять лет число приютов для женщин выросло с 1 до 75, открыто больше 200 центров гуманитарной помощи. В этих центрах женщины могут бесплатно получить кроватку, коляску, средства по уходу за ребенком, продукты питания и одежду.В свою очередь координатор общероссийского движения "За жизнь!" Сергей Чесноков высказал мнение, что тесное взаимодействие региональных властей с церковными и общественными организациями - это шанс преодолеть кризис рождаемости в стране.Он также напомнил, что в понедельник в Москве, в рамках форума "Генерация-2050", демографы, политики и общественники обсуждают пути выхода страны из демографического кризиса. По словам Чеснокова, участники планируют направить пакет предложений по повышению рождаемости "Демографическая стратегия - 2050" президенту страны Владимиру Путину.

https://ria.ru/20200527/1572050358.html

https://ria.ru/20201124/abort--1586082641.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, иван белозерцев, новости - религия и мировоззрение, владимир путин, общество