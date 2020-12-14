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В РПЦ предложили разработать дорожную карту по профилактике абортов
В РПЦ предложили разработать дорожную карту по профилактике абортов
Русская православная церковь предлагает правительству Пензенской области сформировать совместную рабочую группу для выработки дорожной карты по профилактике... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:48
2020-12-14T17:48
2020-12-14T17:48
религия и мировоззрение
религия
иван белозерцев
новости - религия и мировоззрение
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русская православная церковь предлагает правительству Пензенской области сформировать совместную рабочую группу для выработки дорожной карты по профилактике абортов и готова поделиться собственным опытом в этой сфере, сообщила в понедельник РИА Новости руководитель направления профилактики абортов синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.В минувшую пятницу глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что власти региона намерены усилить работу в направлении профилактики абортов. По его словам, нужно объединиться с общественными организациями в решении проблемных вопросов, чтобы бытовые трудности, с которыми сталкивается женщина, не препятствовали рождению ребенка. В частности, губернатор предложил подумать над созданием в области специальных кризисных центров для борьбы с домашним насилием.По ее словам, в последующем дорожной картой смогли бы воспользоваться и другие регионы.По данным синодального отдела, при участии РПЦ за последние девять лет число приютов для женщин выросло с 1 до 75, открыто больше 200 центров гуманитарной помощи. В этих центрах женщины могут бесплатно получить кроватку, коляску, средства по уходу за ребенком, продукты питания и одежду.В свою очередь координатор общероссийского движения "За жизнь!" Сергей Чесноков высказал мнение, что тесное взаимодействие региональных властей с церковными и общественными организациями - это шанс преодолеть кризис рождаемости в стране.Он также напомнил, что в понедельник в Москве, в рамках форума "Генерация-2050", демографы, политики и общественники обсуждают пути выхода страны из демографического кризиса. По словам Чеснокова, участники планируют направить пакет предложений по повышению рождаемости "Демографическая стратегия - 2050" президенту страны Владимиру Путину.
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религия, иван белозерцев, новости - религия и мировоззрение, владимир путин, общество
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русская православная церковь предлагает правительству Пензенской области сформировать совместную рабочую группу для выработки дорожной карты по профилактике абортов и готова поделиться собственным опытом в этой сфере, сообщила в понедельник РИА Новости руководитель направления профилактики абортов синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.
В минувшую пятницу глава Пензенской области Иван Белозерцев
заявил о том, что власти региона намерены усилить работу в направлении профилактики абортов. По его словам, нужно объединиться с общественными организациями в решении проблемных вопросов, чтобы бытовые трудности, с которыми сталкивается женщина, не препятствовали рождению ребенка. В частности, губернатор предложил подумать над созданием в области специальных кризисных центров для борьбы с домашним насилием.
"Мы поддерживаем главу Пензенской области в стремлении развивать работу по профилактике искусственных абортов. У Русской православной церкви значительный опыт в этом направлении, в частности в организации центров помощи беременным женщинам и женщинам с детьми, которые оказались в кризисной ситуации. Предлагаем правительству региона сформировать совместную рабочую группу, которая подготовит дорожную карту по профилактике абортов в регионе: сеть кризисных центров для женщин с детьми, лекционная работа в учебных учреждениях, социальная реклама, региональные меры социальной поддержки семьей с детьми", - сказала Студеникина.
По ее словам, в последующем дорожной картой смогли бы воспользоваться и другие регионы.
По данным синодального отдела, при участии РПЦ за последние девять лет число приютов для женщин выросло с 1 до 75, открыто больше 200 центров гуманитарной помощи. В этих центрах женщины могут бесплатно получить кроватку, коляску, средства по уходу за ребенком, продукты питания и одежду.
В свою очередь координатор общероссийского движения "За жизнь!" Сергей Чесноков высказал мнение, что тесное взаимодействие региональных властей с церковными и общественными организациями - это шанс преодолеть кризис рождаемости в стране.
"Многое зависит лично от глав регионов. Сейчас мы совместно с депутатами Госдумы ведем работу над рейтингом для губернаторов "Субъект Федерации, доброжелательный к беременным женщинам и детям до рождения". Собираем различные данные: уровень рождаемости, возрастной состав региона, меры поддержки беременных, количество абортов, всего порядка 100 критериев. Рейтинг позволит понять ситуацию на местах, подготовить пакет предложений для правительства страны", - сказал Чесноков РИА Новости.
Он также напомнил, что в понедельник в Москве, в рамках форума "Генерация-2050", демографы, политики и общественники обсуждают пути выхода страны из демографического кризиса. По словам Чеснокова, участники планируют направить пакет предложений по повышению рождаемости "Демографическая стратегия - 2050" президенту страны Владимиру Путину
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