Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201214/aborty-1589184430.html
В РПЦ предложили разработать дорожную карту по профилактике абортов
В РПЦ предложили разработать дорожную карту по профилактике абортов
Русская православная церковь предлагает правительству Пензенской области сформировать совместную рабочую группу для выработки дорожной карты по профилактике... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:48
2020-12-14T17:48
религия и мировоззрение
религия
иван белозерцев
новости - религия и мировоззрение
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_b20eb73bdba8ac8ed9770eb692c9b6ee.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русская православная церковь предлагает правительству Пензенской области сформировать совместную рабочую группу для выработки дорожной карты по профилактике абортов и готова поделиться собственным опытом в этой сфере, сообщила в понедельник РИА Новости руководитель направления профилактики абортов синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.В минувшую пятницу глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что власти региона намерены усилить работу в направлении профилактики абортов. По его словам, нужно объединиться с общественными организациями в решении проблемных вопросов, чтобы бытовые трудности, с которыми сталкивается женщина, не препятствовали рождению ребенка. В частности, губернатор предложил подумать над созданием в области специальных кризисных центров для борьбы с домашним насилием.По ее словам, в последующем дорожной картой смогли бы воспользоваться и другие регионы.По данным синодального отдела, при участии РПЦ за последние девять лет число приютов для женщин выросло с 1 до 75, открыто больше 200 центров гуманитарной помощи. В этих центрах женщины могут бесплатно получить кроватку, коляску, средства по уходу за ребенком, продукты питания и одежду.В свою очередь координатор общероссийского движения "За жизнь!" Сергей Чесноков высказал мнение, что тесное взаимодействие региональных властей с церковными и общественными организациями - это шанс преодолеть кризис рождаемости в стране.Он также напомнил, что в понедельник в Москве, в рамках форума "Генерация-2050", демографы, политики и общественники обсуждают пути выхода страны из демографического кризиса. По словам Чеснокова, участники планируют направить пакет предложений по повышению рождаемости "Демографическая стратегия - 2050" президенту страны Владимиру Путину.
https://ria.ru/20200527/1572050358.html
https://ria.ru/20201124/abort--1586082641.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_15b447eb01248969392bfdc3b7477518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, иван белозерцев, новости - религия и мировоззрение, владимир путин, общество

В РПЦ предложили разработать дорожную карту по профилактике абортов

17:48 14.12.2020
 
© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Depositphotos / stockasso
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русская православная церковь предлагает правительству Пензенской области сформировать совместную рабочую группу для выработки дорожной карты по профилактике абортов и готова поделиться собственным опытом в этой сфере, сообщила в понедельник РИА Новости руководитель направления профилактики абортов синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.
В минувшую пятницу глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что власти региона намерены усилить работу в направлении профилактики абортов. По его словам, нужно объединиться с общественными организациями в решении проблемных вопросов, чтобы бытовые трудности, с которыми сталкивается женщина, не препятствовали рождению ребенка. В частности, губернатор предложил подумать над созданием в области специальных кризисных центров для борьбы с домашним насилием.
"Мы поддерживаем главу Пензенской области в стремлении развивать работу по профилактике искусственных абортов. У Русской православной церкви значительный опыт в этом направлении, в частности в организации центров помощи беременным женщинам и женщинам с детьми, которые оказались в кризисной ситуации. Предлагаем правительству региона сформировать совместную рабочую группу, которая подготовит дорожную карту по профилактике абортов в регионе: сеть кризисных центров для женщин с детьми, лекционная работа в учебных учреждениях, социальная реклама, региональные меры социальной поддержки семьей с детьми", - сказала Студеникина.
По ее словам, в последующем дорожной картой смогли бы воспользоваться и другие регионы.
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
27 мая, 12:17Религия и мировоззрение
Частные клиники не пытаются отговорить женщину от аборта, считают в РПЦ
По данным синодального отдела, при участии РПЦ за последние девять лет число приютов для женщин выросло с 1 до 75, открыто больше 200 центров гуманитарной помощи. В этих центрах женщины могут бесплатно получить кроватку, коляску, средства по уходу за ребенком, продукты питания и одежду.
В свою очередь координатор общероссийского движения "За жизнь!" Сергей Чесноков высказал мнение, что тесное взаимодействие региональных властей с церковными и общественными организациями - это шанс преодолеть кризис рождаемости в стране.
"Многое зависит лично от глав регионов. Сейчас мы совместно с депутатами Госдумы ведем работу над рейтингом для губернаторов "Субъект Федерации, доброжелательный к беременным женщинам и детям до рождения". Собираем различные данные: уровень рождаемости, возрастной состав региона, меры поддержки беременных, количество абортов, всего порядка 100 критериев. Рейтинг позволит понять ситуацию на местах, подготовить пакет предложений для правительства страны", - сказал Чесноков РИА Новости.
Он также напомнил, что в понедельник в Москве, в рамках форума "Генерация-2050", демографы, политики и общественники обсуждают пути выхода страны из демографического кризиса. По словам Чеснокова, участники планируют направить пакет предложений по повышению рождаемости "Демографическая стратегия - 2050" президенту страны Владимиру Путину.
Результаты эхографии - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 14:04Религия и мировоззрение
Теоретически врач может отказаться делать аборт, считают в Госдуме
 
Религия и мировоззрениеРелигияИван БелозерцевНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04Сенатор заявил, что улучшение отношений с Россией входит в интересы США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
06:53Спасенные при пожаре в доме престарелых в Башкирии не получили травм
Лента новостейМолния