https://ria.ru/20201214/abort-1589121985.html

Минздрав прокомментировал новый проект о медицинских показаниях к аборту

Минздрав прокомментировал новый проект о медицинских показаниях к аборту

Новый проект Минздрава РФ о медицинских показаниях к аборту не отменяет право женщины на прерывание беременности по желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:22

2020-12-14T14:22

2020-12-14T14:50

оксана пушкина

госдума рф

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новый проект Минздрава РФ о медицинских показаниях к аборту не отменяет право женщины на прерывание беременности по желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил проект, которым устанавливается перечень медицинских показаний для аборта. К ним, в том числе, относятся активная фаза туберкулеза, краснуха (до 20 недели беременности), болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) IV стадии, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность, врожденное отсутствие конечностей.Издание РБК в воскресенье сообщило, что депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала катастрофой "ограничение" прав женщин на аборты. По ее мнению, в документе прописано не просто сокращение списка медицинских показаний для проведения аборта, а подразумевается ограничение прав женщин на прерывание беременности."Новый проект приказа не отменяет прерывание беременности по желанию женщины, а содержит медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока", - поясняется в сообщении.По закону женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, аборт проводится по желанию женщины при наличии добровольного согласия. Прерывание беременности по желанию возможно на сроке до 12 недель, позже сделать аборт можно либо при наличии социальных показаний (если беременность наступила в случае изнасилования), либо по медицинским показаниям. Перечень медицинских показаний устанавливается Минздравом."В последний раз перечень пересматривался в 2007 году и был утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2007 №736 (ред. от 27.12.2011)… Учитывая развитие медицинской науки, изменения в подходе к лечению различной патологии при беременности, в настоящее время, на основании предложений всех главных внештатных специалистов по всем профилям оказываемой медицинской помощи подготовлен проект нового приказа Минздрава России, утверждающего перечень медицинских показаний для прерывания беременности", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20200615/1572937101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570518433.html

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оксана пушкина, госдума рф, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество