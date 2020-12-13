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В Чечне зафиксировали второе за сутки землетрясение
В Чечне зафиксировали второе за сутки землетрясение
В Чечне произошло второе за сутки землетрясение, разрушений нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:33
2020-12-13T15:49
чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. В Чечне произошло второе за сутки землетрясение, разрушений нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в 14:40. Его эпицентр находился в Урус-Мартановском районе республики.Оперативная дежурная смена собрала и обработала информацию из районных диспетчерских служб: сведений о последствиях подземных толчков не поступало.Предыдущее землетрясение магнитудой 5,6 сейсмологи зарегистрировали в 00:30, его эпицентр также находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров. Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители Грозного: в квартирах дрожали люстры и мебель, двигались полы.
https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1588979522.html
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чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Чечне зафиксировали второе за сутки землетрясение

15:33 13.12.2020 (обновлено: 15:49 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗима в Грозном
Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. В Чечне произошло второе за сутки землетрясение, разрушений нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в 14:40. Его эпицентр находился в Урус-Мартановском районе республики.
Оперативная дежурная смена собрала и обработала информацию из районных диспетчерских служб: сведений о последствиях подземных толчков не поступало.
Предыдущее землетрясение магнитудой 5,6 сейсмологи зарегистрировали в 00:30, его эпицентр также находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров. Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители Грозного: в квартирах дрожали люстры и мебель, двигались полы.
Кадры ночного землетрясения в Чечне - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 11:14
Момент землетрясения в Чечне сняли на видео
 
Чеченская республика (Чечня)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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