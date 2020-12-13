https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1589003165.html

В Чечне зафиксировали второе за сутки землетрясение

В Чечне зафиксировали второе за сутки землетрясение

В Чечне произошло второе за сутки землетрясение, разрушений нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T15:33

2020-12-13T15:33

2020-12-13T15:49

чеченская республика (чечня)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. В Чечне произошло второе за сутки землетрясение, разрушений нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в 14:40. Его эпицентр находился в Урус-Мартановском районе республики.Оперативная дежурная смена собрала и обработала информацию из районных диспетчерских служб: сведений о последствиях подземных толчков не поступало.Предыдущее землетрясение магнитудой 5,6 сейсмологи зарегистрировали в 00:30, его эпицентр также находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров. Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители Грозного: в квартирах дрожали люстры и мебель, двигались полы.

https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1588979522.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия