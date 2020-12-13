Момент землетрясения в Чечне сняли на видео

Землетрясение на Байкале: звон посуды и трещины на домах В районе залива Провал на Байкале произошло самое сильное землетрясение за последние 20 лет. Мощность толчков в эпицентре – в Кабанском районе составила 7.6 баллов, в Иркутске – 5-6 баллов. Подземные толчки ощущались в семи районах Бурятии. Пострадавших и разрушений нет.