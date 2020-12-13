https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1588979522.html
Момент землетрясения в Чечне сняли на видео
Момент землетрясения в Чечне сняли на видео
Момент землетрясения, зафиксированного в Чечне, попал на видео. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T11:14
2020-12-13T11:14
2020-12-13T11:54
чеченская республика (чечня)
урус-мартановский район
происшествия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Момент землетрясения, зафиксированного в Чечне, попал на видео.На кадрах, снятых в одном многоквартирных домов, видно, что толчки длились несколько секунд.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне в 00:30 по московскому времени. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров.По данным ГУ МЧС России по Чечне, сведений о каких-либо разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-na-baykale-zvon-posudy-i-treschiny-na-domakh-1588598906.html
урус-мартановский район
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Кадры ночного землетрясения в Чечне
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне, толчки зафиксировали в 00.30 мск, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Чечне.
2020-12-13T11:14
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РИА Новости
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чеченская республика (чечня), урус-мартановский район, происшествия