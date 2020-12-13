Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1588962954.html
В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне, толчки зафиксировали в 00.30 мск, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Чечне. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T01:35
2020-12-13T02:22
чеченская республика (чечня)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151597/40/1515974082_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4a8ecec814ab684b97781d527c45ef5d.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне, толчки зафиксировали в 00.30 мск, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Чечне.Отмечается, что оперативно-дежурная смена ГУ МЧС России по Чечне связалась со всеми диспетчерскими службами районов республики, сведений о каких-либо последствиях сейсмособытия не поступало.Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители многоквартирных домов Грозного, передает корреспондент РИА Новости.В квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались.В соцсетях и чатах люди пишут, что толчки ощутили и жители некоторых районов Чечни.
https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-na-baykale-zvon-posudy-i-treschiny-na-domakh-1588598906.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151597/40/1515974082_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fd0855e52613e9207703e49d247140d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), происшествия

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6

01:35 13.12.2020 (обновлено: 02:22 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЧечня
Чечня - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне, толчки зафиксировали в 00.30 мск, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Чечне.
"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН в 00.30 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,6", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно-дежурная смена ГУ МЧС России по Чечне связалась со всеми диспетчерскими службами районов республики, сведений о каких-либо последствиях сейсмособытия не поступало.
Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители многоквартирных домов Грозного, передает корреспондент РИА Новости.
В квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались.
В соцсетях и чатах люди пишут, что толчки ощутили и жители некоторых районов Чечни.
Землетрясение на Байкале: звон посуды и трещины на домах - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 14:32
Землетрясение на Байкале: звон посуды и трещины на домахВ районе залива Провал на Байкале произошло самое сильное землетрясение за последние 20 лет. Мощность толчков в эпицентре – в Кабанском районе составила 7.6 баллов, в Иркутске – 5-6 баллов. Подземные толчки ощущались в семи районах Бурятии. Пострадавших и разрушений нет.
 
Чеченская республика (Чечня)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Пензенской области произошел крупный пожар в мебельном цехе
08:21Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:13Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
07:43Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
07:24В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
07:11На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
07:10На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж
07:07Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
07:05Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
06:56Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
06:12Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19
06:02Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
05:50СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
05:32СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой
04:32Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
04:17СМИ: в США запросили данные об украинской компании по делу сына Байдена
03:37Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
03:27Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
03:07На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
03:02"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
Лента новостейМолния