В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6
01:35 13.12.2020 (обновлено: 02:22 13.12.2020)
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне, толчки зафиксировали в 00.30 мск, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Чечне.
"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН в 00.30 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,6", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно-дежурная смена ГУ МЧС России по Чечне связалась со всеми диспетчерскими службами районов республики, сведений о каких-либо последствиях сейсмособытия не поступало.
Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители многоквартирных домов Грозного, передает корреспондент РИА Новости.
В квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались.
В соцсетях и чатах люди пишут, что толчки ощутили и жители некоторых районов Чечни.
10 декабря, 14:32Землетрясение на Байкале: звон посуды и трещины на домахВ районе залива Провал на Байкале произошло самое сильное землетрясение за последние 20 лет. Мощность толчков в эпицентре – в Кабанском районе составила 7.6 баллов, в Иркутске – 5-6 баллов. Подземные толчки ощущались в семи районах Бурятии. Пострадавших и разрушений нет.