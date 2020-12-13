https://ria.ru/20201213/zarplaty-1588967088.html

Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году

Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году

Практически треть российских работодателей намерены в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру",... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T07:05

2020-12-13T07:05

2020-12-13T07:05

россия

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Практически треть российских работодателей намерены в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости."Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей", - говорится в отчете по итогам опроса более 1,5 тысячи респондентов.Также 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат.В топ планов российских компаний на 2021 год вошло и открытие новых направлений деятельности — это отметили 35% опрошенных (множественный выбор). При этом четверть участников исследования уточнили, что их компания сосредоточится на одном направлении бизнеса.Активное обучение сотрудников планируют 23% респондентов, 19% компаний увеличат бюджет на рекламу и маркетинг, 15% введут новую систему премирования сотрудников, а 9% — расширят список нематериальных бонусов.В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что пока не планируют изменений на 2021 год.

https://ria.ru/20201211/kosmonavty-1588848608.html

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россия, общество