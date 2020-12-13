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Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
Практически треть российских работодателей намерены в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру",... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T07:05
2020-12-13T07:05
россия
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Практически треть российских работодателей намерены в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости."Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей", - говорится в отчете по итогам опроса более 1,5 тысячи респондентов.Также 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат.В топ планов российских компаний на 2021 год вошло и открытие новых направлений деятельности — это отметили 35% опрошенных (множественный выбор). При этом четверть участников исследования уточнили, что их компания сосредоточится на одном направлении бизнеса.Активное обучение сотрудников планируют 23% респондентов, 19% компаний увеличат бюджет на рекламу и маркетинг, 15% введут новую систему премирования сотрудников, а 9% — расширят список нематериальных бонусов.В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что пока не планируют изменений на 2021 год.
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россия, общество

Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году

07:05 13.12.2020
 
© Фото : Pixabay / StartupStockPhotosМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Фото : Pixabay / StartupStockPhotos
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Практически треть российских работодателей намерены в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей", - говорится в отчете по итогам опроса более 1,5 тысячи респондентов.
Также 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат.
В топ планов российских компаний на 2021 год вошло и открытие новых направлений деятельности — это отметили 35% опрошенных (множественный выбор). При этом четверть участников исследования уточнили, что их компания сосредоточится на одном направлении бизнеса.
Активное обучение сотрудников планируют 23% респондентов, 19% компаний увеличат бюджет на рекламу и маркетинг, 15% введут новую систему премирования сотрудников, а 9% — расширят список нематериальных бонусов.
В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что пока не планируют изменений на 2021 год.
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 20:03
Российским космонавтам хотят увеличить зарплату
 
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