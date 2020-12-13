https://ria.ru/20201213/zaderzhaniya-1589038538.html

На протестных акциях в Вашингтоне задержали 33 человека

На протестных акциях в Вашингтоне задержали 33 человека

Полиция задержала 33 человека во время переросших в столкновения протестных акций в американской столице Вашингтоне, девять человек пострадали, сообщает местный РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T22:45

2020-12-13T22:45

2020-12-13T22:45

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Полиция задержала 33 человека во время переросших в столкновения протестных акций в американской столице Вашингтоне, девять человек пострадали, сообщает местный телеканал NBC4 Washington со ссылкой на правоохранителей.Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов. Ранее офис мэра города Мюриэл Боузер сообщил о задержании 23 человек, шесть из них обвиняются в нападении на полицию.Всего задержано, по последним данным, 33 человека: при этом шесть человек обвиняются в нападении на полицейского, 10 задержали за совершение простых нападений, и четверых обвиняют в беспорядках.Согласно оценке правоохранителей, это самое большое число задержанных во время демонстрации за день после протестных движений в августе, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.По данным телеканала, в ходе протестных шествий в столице пострадали девять человек, при этом четверо из этого числа получили ранения в результате нападения 29-летнего мужчины с ножом. Их доставили в больницу с тяжелыми ранениями.Нападавшему предъявили обвинения в совершении нападения с использованием оружия и в связи с нанесением ножевых ранений четырем людям, заявили в полиции округа Колумбия.Канал отмечает, что в общей сложности восемь полицейских получили незначительные ранения в ходе столкновений.Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах. Накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов, поданный штатом Техас.

https://ria.ru/20201213/strelba-1588967668.html

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джордж флойд, дональд трамп, вашингтон (город), техас, колумбия, в мире