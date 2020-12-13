На протестных акциях в Вашингтоне задержали 33 человека
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и раненый мужчина на улице Вашингтона во время беспорядков, начавшихся после акции в поддержку президента США Дональда Трампа
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Полиция задержала 33 человека во время переросших в столкновения протестных акций в американской столице Вашингтоне, девять человек пострадали, сообщает местный телеканал NBC4 Washington со ссылкой на правоохранителей.
Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов. Ранее офис мэра города Мюриэл Боузер сообщил о задержании 23 человек, шесть из них обвиняются в нападении на полицию.
Всего задержано, по последним данным, 33 человека: при этом шесть человек обвиняются в нападении на полицейского, 10 задержали за совершение простых нападений, и четверых обвиняют в беспорядках.
Согласно оценке правоохранителей, это самое большое число задержанных во время демонстрации за день после протестных движений в августе, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
По данным телеканала, в ходе протестных шествий в столице пострадали девять человек, при этом четверо из этого числа получили ранения в результате нападения 29-летнего мужчины с ножом. Их доставили в больницу с тяжелыми ранениями.
Нападавшему предъявили обвинения в совершении нападения с использованием оружия и в связи с нанесением ножевых ранений четырем людям, заявили в полиции округа Колумбия.
Канал отмечает, что в общей сложности восемь полицейских получили незначительные ранения в ходе столкновений.
Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах. Накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов, поданный штатом Техас.