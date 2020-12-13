https://ria.ru/20201213/zaderzhaniya-1589033128.html

В Минске задержали более 300 участников акций протеста

В Минске задержали более 300 участников акций протеста

В Минске задержали более 300 человек за участие в несанкционированных акциях протеста и неподчинение милиции, сообщила пресс-служба ГУВД города. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T21:06

2020-12-13T21:06

2020-12-13T21:46

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александр лукашенко

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МИНСК, 13 дек — РИА Новости. В Минске задержали более 300 человек за участие в несанкционированных акциях протеста и неподчинение милиции, сообщила пресс-служба ГУВД города."Сегодня, 13 декабря, с 12 часов в различных районах столицы собирались группы граждан. Общее количество не превысило восьмисот человек, которые обозначали себя незарегистрированной символикой", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, участников акций неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий."Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны", — пояснили в милиции.Уточняется, что некоторые из задержанных ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста, а "отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям" стражей порядка. Как напомнили в ГУВД, по этим статьям грозит штраф либо до 15 суток административного ареста за каждое правонарушение — в совокупности до 30 суток.В ведомстве также устанавливают личности граждан, которые ранее принимали участие в митингах, но не были задержаны. Кроме того, правоохранители работают над привлечением к ответственности водителей, "беспричинно подававших звуковые сигналы" на протестах, а в ряде случаев — создававших аварийную обстановку другим участникам дорожного движения. В течение этой недели к ответственности привлекли более 70 таких автомобилистов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране до сих пор продолжаются протестные митинги. Наиболее масштабные проходят по воскресеньям. Власти заявляют о радикализации протестов и о переносе такой активности с улиц городов во дворы, которые, по словам главы государства Александра Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны".В последние недели формат митингов в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы локальные акции проходят в различных микрорайонах, в наиболее протестных из них сосредоточены основные ресурсы силовиков.В белорусской столице в это воскресенье без сбоев работали мобильный интернет, общественный транспорт, в целях безопасности власти не закрывали станции метро и не перекрывали дороги в центре города. Силовики стремились не допустить объединения сторонников оппозиции и проведения локальных митингов, проводили точечные задержания. Несмотря на это, протестующим удалось организовать небольшие шествия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/belorussiya-1588985912.html

https://ria.ru/20201209/protesty-1588353634.html

https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588076543.html

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире