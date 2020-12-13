https://ria.ru/20201213/zaderzhaniya-1589015887.html

Правозащитники сообщили о задержании более ста протестующих в Белоруссии

Правозащитники сообщили о задержании более ста протестующих в Белоруссии

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему на данный момент известно более чем о 100 задержанных во время... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T17:40

2020-12-13T17:40

2020-12-13T17:40

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему на данный момент известно более чем о 100 задержанных во время несанкционированных акций протеста в стране.В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции. Силовики дежурят в центре города, но основные ресурсы рассредоточены по наиболее протестным микрорайонам города. Они препятствуют сторонникам оппозиции объединиться в микрорайонах Минска для проведения локальный протестных шествий, проходят точечные задержания, сообщают очевидцы и местные СМИ. Несмотря на превентивные задержания, разгоны групп протестующих, сторонникам оппозиции в ряде микрорайонов Минска удалось провести небольшие шествия.Правозащитники публикуют список из 107 человек. Почти все задержаны в Минске, за исключением пяти человек, которые задержаны в Смолевичах и Боровлянах недалеко от белорусской столицы, а также в Бресте.В свою очередь польский телеканал Белсат сообщил в Telegram-канале о задержании своего корреспондента Станислава Ивашкевича, он находится в РУВД Московского района Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/belorussiya-1589001734.html

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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире