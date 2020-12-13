https://ria.ru/20201213/vzaimoposch-1589022219.html

Шанс для мирового сотрудничества во время пандемии есть, считает Захарова

Шанс для мирового сотрудничества во время пандемии есть, считает Захарова

Россия не видит консолидации усилий в мире при разработке лекарств и вакцин от COVID-19, но не глобальная взаимная помощь есть, заявила официальный... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T18:55

2020-12-13T18:55

2020-12-13T19:34

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Россия не видит консолидации усилий в мире при разработке лекарств и вакцин от COVID-19, но не глобальная взаимная помощь есть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы не видим никакой такой глобальной консолидации усилий по совместной разработке либо лекарств, вакцин и так далее, нет, так или иначе каждый за себя. Это мы видим", - сказала Захарова в интервью на канале "Звезда".Более того, по словам Захаровой, после официальных заявлений о выпуске вакцины от коронавируса РФ столкнулась с большим потоком дезинформации. "Мы столкнулись просто с лавиной дезинформации. Готовы были к этому? И да, и нет. Мне казалось, что при всей этой "западной машине", ее наработках, ее механике, все-таки она остановится, когда речь будет касаться жизни планеты, не меньше. Есть некий шанс и был у мира объединиться хотя бы на этой теме", - сказала официальный представитель МИД.Однако, по ее словам, взаимная помощь между странами существует, "хоть и не глобальная"."Но и с другой стороны, взаимная помощь есть, есть в общем-то такая хоть отдаленная, хоть не прямо глобальная, но все-таки история с так называемой "зоной водопоя"… Когда на водопой животные приходят, и они не нападают друг на друга. Но ведь и этот элемент есть. Хочется, чтобы он был всеобъемлющим, но он есть, и это очень хороший признак… Я здесь не могу сказать, что оптимистично смотрю, но и при этом пессимизма нет", - сказала Захарова.Одним из главных событий в работе министерства в 2020 году официальный представитель МИД назвала содействие возвращению россиян на родину на фоне пандемии. "Содействие возвращению граждан в нашу страну из-за рубежа - это не то, что нельзя забыть, а не дай Бог я почувствую, что ослабевают те ощущения. Это сильнейший был момент. Это предстояние, есть такое слово, когда ты сам себя видишь со стороны, и ты смотришь глобально на себя и задаешь себе вопрос: ну что, отступим или все-таки сможем? И задаешь этот вопрос не только самому себе, но и всем. кто находится рядом", - сказала Захарова.Кроме того, она рассказала о своей работе в ранге чрезвычайного и полномочного посла РФ после подписании указа о его присвоении президентом России Владимиром Путиным в июне этого года. "Это такое невероятное событие, символическое событие, конечно, такой кредит доверия колоссальный, который нужно отрабатывать. И стараюсь делать это каждый день. Прекрасно понимаю, что я только в начале пути по отработке, но прекрасно также осознаю, что я иду этим путем и каждый день себе об этом напоминаю", - сказала Захарова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201001/diskreditatsiya-1578060578.html

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588800934.html

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