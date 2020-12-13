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Власти ЯНАО объявили 31 декабря выходным для чиновников
Власти ЯНАО объявили 31 декабря выходным для чиновников
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа объявили 31 декабря 2020 года выходным днем для сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления,... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:05
2020-12-13T15:05
2020-12-13T15:05
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ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 дек - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа объявили 31 декабря 2020 года выходным днем для сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, остальным организациям дана аналогичная рекомендация, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Ямал первым в Уральском федеральном округе принял решение сделать 31 декабря выходным для государственных и муниципальных служащих по примеру ряда регионов России."Это решение касается органов госвласти и муниципального самоуправления. Остальным организациям рекомендовано поступить также. Документ будет в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что рабочим днем вместо 31 декабря будет ближайшая суббота, 19 декабря.
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РИА Новости
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество