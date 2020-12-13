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https://ria.ru/20201213/vstrechi-1589002021.html
Песков рассказал, как проходят очные встречи с Путиным во время пандемии
Песков рассказал, как проходят очные встречи с Путиным во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин в условиях пандемии коронавируса в срочных ситуациях может встречаться с людьми очно, иногда перед этим им нужно подождать... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:23
2020-12-13T15:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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дмитрий песков
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в условиях пандемии коронавируса в срочных ситуациях может встречаться с людьми очно, иногда перед этим им нужно подождать выполнения тестовых процедур, также личное общение с главой государства может проходить на безопасном расстоянии в пять - шесть метров, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент в каких-то срочных ситуациях общается с людьми очно, иногда людям нужно подождать выполнения каких-то тестовых процедур перед тем, как пообщаться с президентом. Иногда можно общаться с президентом, будучи на безопасном расстоянии, это пять - шесть метров. Такое тоже часто практикуется", - рассказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Он отметил, что при принятии решений о смене режима работы полного перехода на режим видеоконференций не произошло, с учетом требований эпидемиологов и "с учетом того, что речь идет о главе государства".С точки зрения Пескова даже после окончания пандемии коронавируса "определённую часть совещаний можно проводить и нужно проводить по ВКС (видеоконференцсвязи), не тратя время на дорогу, не тратя время на сборы, на перемещения по городу, на перелеты и так далее".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201213/testirovanie-1588998012.html
https://ria.ru/20201213/putin-1589000252.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий песков, владимир путин

Песков рассказал, как проходят очные встречи с Путиным во время пандемии

15:23 13.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в условиях пандемии коронавируса в срочных ситуациях может встречаться с людьми очно, иногда перед этим им нужно подождать выполнения тестовых процедур, также личное общение с главой государства может проходить на безопасном расстоянии в пять - шесть метров, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент в каких-то срочных ситуациях общается с людьми очно, иногда людям нужно подождать выполнения каких-то тестовых процедур перед тем, как пообщаться с президентом. Иногда можно общаться с президентом, будучи на безопасном расстоянии, это пять - шесть метров. Такое тоже часто практикуется", - рассказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
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Он отметил, что при принятии решений о смене режима работы полного перехода на режим видеоконференций не произошло, с учетом требований эпидемиологов и "с учетом того, что речь идет о главе государства".
С точки зрения Пескова даже после окончания пандемии коронавируса "определённую часть совещаний можно проводить и нужно проводить по ВКС (видеоконференцсвязи), не тратя время на дорогу, не тратя время на сборы, на перемещения по городу, на перелеты и так далее".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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