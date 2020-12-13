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Названы продукты для восполнения дефицита витамина D
Названы продукты для восполнения дефицита витамина D
Специалисты назвали продукты, способные восполнить дефицит витамина D, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T14:16
2020-12-13T17:53
витамины
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Специалисты назвали продукты, способные восполнить дефицит витамина D, сообщает Express.Лучше всего с этой задачей справляется жирная рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия: употребление 100 граммов лосося полностью покрывает суточную норму витамина D, отмечается в статье.Молоко и йогурты — важный источник микроэлементов, при этом их пользу можно повысить, употребляя молочные продукты, дополнительно обогащенные витамином D. Таким образом можно восполнить до 20% его суточной потребности.Кроме того, частично получать витамин можно из грибов, например шампиньонов. Однако специалисты указывают, что их польза в значительной мере зависит от того, какому количеству УФ-излучения они подвергались. При этом грибы продолжают вырабатывать витамин D после срезания, поэтому имеет смысл положить купленный продукт под солнечные лучи.Значительное количество этого вещества содержится и в яичных желтках — около десяти процентов от суточной нормы.
https://ria.ru/20201126/vitamin-1586368338.html
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витамины, здоровье - общество

Названы продукты для восполнения дефицита витамина D

14:16 13.12.2020 (обновлено: 17:53 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТушки рыбы в рыбном отделе
Тушки рыбы в рыбном отделе - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Специалисты назвали продукты, способные восполнить дефицит витамина D, сообщает Express.
Лучше всего с этой задачей справляется жирная рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия: употребление 100 граммов лосося полностью покрывает суточную норму витамина D, отмечается в статье.
Молоко и йогурты — важный источник микроэлементов, при этом их пользу можно повысить, употребляя молочные продукты, дополнительно обогащенные витамином D. Таким образом можно восполнить до 20% его суточной потребности.
Кроме того, частично получать витамин можно из грибов, например шампиньонов. Однако специалисты указывают, что их польза в значительной мере зависит от того, какому количеству УФ-излучения они подвергались. При этом грибы продолжают вырабатывать витамин D после срезания, поэтому имеет смысл положить купленный продукт под солнечные лучи.
Значительное количество этого вещества содержится и в яичных желтках — около десяти процентов от суточной нормы.
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