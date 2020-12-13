https://ria.ru/20201213/vitamin-1588994096.html

Названы продукты для восполнения дефицита витамина D

Названы продукты для восполнения дефицита витамина D

Специалисты назвали продукты, способные восполнить дефицит витамина D, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T14:16

2020-12-13T14:16

2020-12-13T17:53

витамины

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Специалисты назвали продукты, способные восполнить дефицит витамина D, сообщает Express.Лучше всего с этой задачей справляется жирная рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия: употребление 100 граммов лосося полностью покрывает суточную норму витамина D, отмечается в статье.Молоко и йогурты — важный источник микроэлементов, при этом их пользу можно повысить, употребляя молочные продукты, дополнительно обогащенные витамином D. Таким образом можно восполнить до 20% его суточной потребности.Кроме того, частично получать витамин можно из грибов, например шампиньонов. Однако специалисты указывают, что их польза в значительной мере зависит от того, какому количеству УФ-излучения они подвергались. При этом грибы продолжают вырабатывать витамин D после срезания, поэтому имеет смысл положить купленный продукт под солнечные лучи.Значительное количество этого вещества содержится и в яичных желтках — около десяти процентов от суточной нормы.

https://ria.ru/20201126/vitamin-1586368338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамины, здоровье - общество