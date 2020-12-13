https://ria.ru/20201213/vashington-1588970217.html

При протестах в Вашингтоне пострадали восемь человек

При протестах в Вашингтоне пострадали восемь человек

Восемь человек, в том числе двое полицейских, получили травмы во время протестов в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пожарную... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T09:01

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2020-12-13T09:52

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

вашингтон (город)

техас

в мире

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое полицейских, получили травмы во время протестов в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пожарную службу.Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов. По последним данным, силовики задержали 23 человека, шесть из них обвиняют в нападении на полицию.Как заявил официальный представитель противопожарной службы Даг Бушанан, двое полицейских получили незначительные повреждения, четыре человека пострадали от нападения неизвестных с ножом. Какой группе принадлежали протестующие с ножевыми ранениями, не сообщается.Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает их результаты в судах. Накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов голосования, поданный штатом Техас.

https://ria.ru/20201213/strelba-1588967668.html

https://ria.ru/20201212/amerika-1588816131.html

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), техас, в мире