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При протестах в Вашингтоне пострадали восемь человек
При протестах в Вашингтоне пострадали восемь человек
Восемь человек, в том числе двое полицейских, получили травмы во время протестов в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пожарную... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T09:01
2020-12-13T09:01
2020-12-13T09:52
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое полицейских, получили травмы во время протестов в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пожарную службу.Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов. По последним данным, силовики задержали 23 человека, шесть из них обвиняют в нападении на полицию.Как заявил официальный представитель противопожарной службы Даг Бушанан, двое полицейских получили незначительные повреждения, четыре человека пострадали от нападения неизвестных с ножом. Какой группе принадлежали протестующие с ножевыми ранениями, не сообщается.Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает их результаты в судах. Накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов голосования, поданный штатом Техас.
https://ria.ru/20201213/strelba-1588967668.html
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Протесты около Белого дома в Вашингтоне
Протесты около Белого дома в Вашингтоне
2020-12-13T09:01
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