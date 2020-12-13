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https://ria.ru/20201213/vaktsinatsiya-1589039064.html
В США дали "зеленый свет" началу вакцинации от COVID-19
В США дали "зеленый свет" началу вакцинации от COVID-19
Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд подписал в воскресенье рекомендации экспертного совета по применению вакцины... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T22:54
2020-12-13T22:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
pfizer, inc.
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд подписал в воскресенье рекомендации экспертного совета по применению вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, что открывает путь к началу вакцинации населения в понедельник."Вчера вечером я с гордостью подписал рекомендации Консультативного комитета по практикам иммунизации использовать вакцину Pfizer от COVID-19 для людей 16 лет и старше… Первые вакцинации начнутся уже в понедельник", - говорится в его заявлении, распространенном ведомством.Ранее Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США одобрило вакцину для экстренного использования, первые прививки должны стать доступны наиболее уязвимым группам населения в ограниченном количестве уже на следующей неделе.Как сообщалось ранее, до конца года власти рассчитывают привить около 20 миллионов человек, а за первые два месяца следующего года эта цифра должна достигнуть 100 миллионов.Компания Moderna также подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на лицензирование своей вакцины для экстренного использования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588875056.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, pfizer, inc., сша, в мире

В США дали "зеленый свет" началу вакцинации от COVID-19

22:54 13.12.2020
 
© REUTERS / PfizerИспытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе
Испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд подписал в воскресенье рекомендации экспертного совета по применению вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, что открывает путь к началу вакцинации населения в понедельник.
"Вчера вечером я с гордостью подписал рекомендации Консультативного комитета по практикам иммунизации использовать вакцину Pfizer от COVID-19 для людей 16 лет и старше… Первые вакцинации начнутся уже в понедельник", - говорится в его заявлении, распространенном ведомством.
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 05:34Распространение нового коронавируса
NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
Ранее Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США одобрило вакцину для экстренного использования, первые прививки должны стать доступны наиболее уязвимым группам населения в ограниченном количестве уже на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, до конца года власти рассчитывают привить около 20 миллионов человек, а за первые два месяца следующего года эта цифра должна достигнуть 100 миллионов.
Компания Moderna также подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на лицензирование своей вакцины для экстренного использования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Плакат у здания штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыPfizer, Inc.СШАВ мире
 
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