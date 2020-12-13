https://ria.ru/20201213/vaktsinatsiya-1589039064.html
В США дали "зеленый свет" началу вакцинации от COVID-19
В США дали "зеленый свет" началу вакцинации от COVID-19
Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд подписал в воскресенье рекомендации экспертного совета по применению вакцины... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T22:54
2020-12-13T22:54
2020-12-13T22:54
распространение нового коронавируса
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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд подписал в воскресенье рекомендации экспертного совета по применению вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, что открывает путь к началу вакцинации населения в понедельник."Вчера вечером я с гордостью подписал рекомендации Консультативного комитета по практикам иммунизации использовать вакцину Pfizer от COVID-19 для людей 16 лет и старше… Первые вакцинации начнутся уже в понедельник", - говорится в его заявлении, распространенном ведомством.Ранее Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США одобрило вакцину для экстренного использования, первые прививки должны стать доступны наиболее уязвимым группам населения в ограниченном количестве уже на следующей неделе.Как сообщалось ранее, до конца года власти рассчитывают привить около 20 миллионов человек, а за первые два месяца следующего года эта цифра должна достигнуть 100 миллионов.Компания Moderna также подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на лицензирование своей вакцины для экстренного использования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588875056.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, pfizer, inc., сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости.
Глава Центров США
по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд подписал в воскресенье рекомендации экспертного совета по применению вакцины против коронавируса
компаний Pfizer и BioNTech, что открывает путь к началу вакцинации населения в понедельник.
"Вчера вечером я с гордостью подписал рекомендации Консультативного комитета по практикам иммунизации использовать вакцину Pfizer от COVID-19 для людей 16 лет и старше… Первые вакцинации начнутся уже в понедельник", - говорится в его заявлении, распространенном ведомством.
Ранее Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США одобрило вакцину для экстренного использования, первые прививки должны стать доступны наиболее уязвимым группам населения в ограниченном количестве уже на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, до конца года власти рассчитывают привить около 20 миллионов человек, а за первые два месяца следующего года эта цифра должна достигнуть 100 миллионов.
Компания Moderna также подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на лицензирование своей вакцины для экстренного использования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.