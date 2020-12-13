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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201213/vaktsinatsiya-1588993396.html
Меркель рассказала, когда в Германии и ЕС начнется вакцинация от COVID-19
Меркель рассказала, когда в Германии и ЕС начнется вакцинация от COVID-19
Вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется "через несколько дней" после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря,... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T14:09
2020-12-13T14:23
евросоюз
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
ангела меркель
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БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется "через несколько дней" после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."У нас есть для этого (для оценки безопасности вакцины) Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA), мы хотим, чтобы эта работа проводилась тщательно, без политического давления. EMA заявляла, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря, сегодня 13 декабря, поэтому мы должны немного подождать. Возможно, что это произойдет немножко раньше, но самое позднее - 29 декабря. После этого сразу начнется поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию", - заявила Меркель по итогам конференции с главами регионов ФРГ в воскресенье.По ее словам, "спустя несколько дней после допуска (препарата) начнется вакцинация".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евросоюз, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия

Меркель рассказала, когда в Германии и ЕС начнется вакцинация от COVID-19

14:09 13.12.2020 (обновлено: 14:23 13.12.2020)
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется "через несколько дней" после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"У нас есть для этого (для оценки безопасности вакцины) Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA), мы хотим, чтобы эта работа проводилась тщательно, без политического давления. EMA заявляла, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря, сегодня 13 декабря, поэтому мы должны немного подождать. Возможно, что это произойдет немножко раньше, но самое позднее - 29 декабря. После этого сразу начнется поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию", - заявила Меркель по итогам конференции с главами регионов ФРГ в воскресенье.
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По ее словам, "спустя несколько дней после допуска (препарата) начнется вакцинация".
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