https://ria.ru/20201213/vaktsina-1588984507.html
Греческий политик заявил, что Запад пытается создать "прививочную НАТО"
Греческий политик заявил, что Запад пытается создать "прививочную НАТО"
Запад пытается создать "прививочную НАТО", в которой будут свободно циркулировать только определенные типы вакцин американского и европейского происхождения, а... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T12:30
2020-12-13T12:30
2020-12-13T12:30
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
европарламент
нотис мариас
еврокомиссия
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АФИНЫ, 13 дек - РИА Новости. Запад пытается создать "прививочную НАТО", в которой будут свободно циркулировать только определенные типы вакцин американского и европейского происхождения, а российские и китайские вакцины и исключены по политическим причинам, такое мнение высказал РИА Новости греческий политик, бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас.Он является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза. По словам политика, обществу навязывается новый тип вакцины.Тревожащая срочность"Поскольку вторая волна пандемии пожинает тысячи смертей, правительства и системные СМИ представляют новый тип вакцины от коронавируса как манну небесную, характеризуя как чокнутых тех, кто не согласен или даже осмеливается задавать вопросы. В дополнение к "обычным" вакцинам против коронавируса, таким как российская вакцина, у нас сейчас, согласно Европейской комиссии, идет "разработка новой вакцины на основе матричной РНК". Как отмечает профессор клинической фармакологии Университета Аристотеля в Салониках Димитрис Кувелас, это даже "не вакцина в классическом смысле этого слова, это нечто совершенно новое". Этот продукт, по сути, представляет собой синтетическую искусственную РНК коронавируса", - сказал Мариас.По его словам, граждане крайне обеспокоены тем, что впервые массовые вакцинации будут проводиться не с помощью "обычной" вакцины, а с помощью вакцины нового типа, которая прошла все фазы испытаний за чрезвычайно короткий период времени и лицензирована госорганами в срочном порядке."Британия уже дала зеленый свет новой вакцине, и ЕС готовиться выдать условную лицензию, поскольку считает, что преимущества новой коронарной вакцины перевешивают риски", - заявил политик.Мариас считает, что необходимо незамедлительно организовать беспристрастную информацию греков о новом типе вакцины и диалог, в котором примут участие ученые, выражающие весь спектр научных подходов.Геополитические вакцины"Следует прекратить односторонний подход к выбору вакцин против коронавируса и прекратить исключение вакцин по политическим причинам. Вакцина от коронавируса приобрела огромное геополитическое измерение, которое влияет на международный баланс сил. Запад, помимо военной и экономической НАТО, сейчас пытается создать "прививочную НАТО", пространство, в котором будут свободно циркулировать только определенные типы вакцин американского и европейского происхождения, с одновременным исключением российских и китайских вакцин", - заявил политик.По его мнению, это подтверждается и заявлением Еврокомиссии, в котором указано, что "правительство Венгрии имеет право одобрить использование российской вакцины "Спутник V", которая, однако, не может продаваться в других странах Европейского Союза".Мариас заявил, что производители вакцин должны нести ответственность за последствия ее применения, "за любые побочные эффекты, которые могут возникнуть в отношении здоровья вакцинированных в ближайшие 30 лет"."Это имеет решающее значение, поскольку растет количество сообщений о том, что транснациональные корпорации, занимающиеся вакцинацией, добиваются освобождения от любой гражданской и уголовной ответственности за возможные побочные эффекты новой вакцины. Надо отметить, что законодательство США, подкрепленное прецедентным правом и решением Верховного суда в 2011 году, по сути уже предоставило многонациональным корпорациям иммунитет в отношении вакцин", - заявил политик.Гласность и право выбораМариас считает, что требуется полная прозрачность и гласность относительно контрактов, подписанных ЕС на поставку вакцин."Еврокомиссия, ссылаясь на положение о конфиденциальности соответствующих контрактов, отказывается обнародовать их и предлагает депутатам Европарламента изучить их индивидуально при обязательстве не раскрывать то, что они узнают", - сказал политик.По его мнению, нужно также гарантировать отсутствие конфликта интересов американских ученых и европейских лицензирующих органов. Опыт показывает, что такие связи зачастую существуют, сказал он."Поскольку вакцинация не была объявлена обязательной, любая дискриминация и исключение со стороны государственного и частного секторов в отношении тех, кто отказывается от вакцинации, должны быть запрещены", - отметил собеседник агентства.Мариас заявил, что не должно быть обязательной вакцинации, а граждане должны иметь право свободного выбора между обычным и новым типом вакцины от коронавируса."Нужно также провести лицензирование российской и китайской вакцины, если они отвечает требованиям", - подчеркнул он.
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https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588956276.html
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588858725.html
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588735978.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, европарламент, нотис мариас, еврокомиссия, евросоюз, китай, греция, венгрия, сша
АФИНЫ, 13 дек - РИА Новости.
Запад пытается создать "прививочную НАТО", в которой будут свободно циркулировать только определенные типы вакцин американского и европейского происхождения, а российские и китайские вакцины и исключены по политическим причинам, такое мнение высказал РИА Новости греческий политик, бывший депутат Европарламента
, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас
.
Он является профессором Университета Крита
, где преподает институциональное устройство Евросоюза
. По словам политика, обществу навязывается новый тип вакцины.
Тревожащая срочность
"Поскольку вторая волна пандемии пожинает тысячи смертей, правительства и системные СМИ представляют новый тип вакцины от коронавируса как манну небесную, характеризуя как чокнутых тех, кто не согласен или даже осмеливается задавать вопросы. В дополнение к "обычным" вакцинам против коронавируса, таким как российская вакцина, у нас сейчас, согласно Европейской комиссии, идет "разработка новой вакцины на основе матричной РНК". Как отмечает профессор клинической фармакологии Университета Аристотеля в Салониках
Димитрис Кувелас, это даже "не вакцина в классическом смысле этого слова, это нечто совершенно новое". Этот продукт, по сути, представляет собой синтетическую искусственную РНК коронавируса", - сказал Мариас.
По его словам, граждане крайне обеспокоены тем, что впервые массовые вакцинации будут проводиться не с помощью "обычной" вакцины, а с помощью вакцины нового типа, которая прошла все фазы испытаний за чрезвычайно короткий период времени и лицензирована госорганами в срочном порядке.
"Британия уже дала зеленый свет новой вакцине, и ЕС готовиться выдать условную лицензию, поскольку считает, что преимущества новой коронарной вакцины перевешивают риски", - заявил политик.
Мариас считает, что необходимо незамедлительно организовать беспристрастную информацию греков о новом типе вакцины и диалог, в котором примут участие ученые, выражающие весь спектр научных подходов.
Геополитические вакцины
"Следует прекратить односторонний подход к выбору вакцин против коронавируса и прекратить исключение вакцин по политическим причинам. Вакцина от коронавируса приобрела огромное геополитическое измерение, которое влияет на международный баланс сил. Запад, помимо военной и экономической НАТО, сейчас пытается создать "прививочную НАТО", пространство, в котором будут свободно циркулировать только определенные типы вакцин американского и европейского происхождения, с одновременным исключением российских и китайских вакцин", - заявил политик.
По его мнению, это подтверждается и заявлением Еврокомиссии
, в котором указано, что "правительство Венгрии
имеет право одобрить использование российской вакцины "Спутник V", которая, однако, не может продаваться в других странах Европейского Союза".
Мариас заявил, что производители вакцин должны нести ответственность за последствия ее применения, "за любые побочные эффекты, которые могут возникнуть в отношении здоровья вакцинированных в ближайшие 30 лет".
"Это имеет решающее значение, поскольку растет количество сообщений о том, что транснациональные корпорации, занимающиеся вакцинацией, добиваются освобождения от любой гражданской и уголовной ответственности за возможные побочные эффекты новой вакцины. Надо отметить, что законодательство США
, подкрепленное прецедентным правом и решением Верховного суда в 2011 году, по сути уже предоставило многонациональным корпорациям иммунитет в отношении вакцин", - заявил политик.
Гласность и право выбора
Мариас считает, что требуется полная прозрачность и гласность относительно контрактов, подписанных ЕС на поставку вакцин.
"Еврокомиссия, ссылаясь на положение о конфиденциальности соответствующих контрактов, отказывается обнародовать их и предлагает депутатам Европарламента изучить их индивидуально при обязательстве не раскрывать то, что они узнают", - сказал политик.
По его мнению, нужно также гарантировать отсутствие конфликта интересов американских ученых и европейских лицензирующих органов. Опыт показывает, что такие связи зачастую существуют, сказал он.
"Поскольку вакцинация не была объявлена обязательной, любая дискриминация и исключение со стороны государственного и частного секторов в отношении тех, кто отказывается от вакцинации, должны быть запрещены", - отметил собеседник агентства.
Мариас заявил, что не должно быть обязательной вакцинации, а граждане должны иметь право свободного выбора между обычным и новым типом вакцины от коронавируса.
"Нужно также провести лицензирование российской и китайской вакцины, если они отвечает требованиям", - подчеркнул он.