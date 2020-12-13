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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201213/vaktsina-1588965582.html
Гинцбург назвал ожидаемый срок действия вакцины "Спутник V"
Гинцбург назвал ожидаемый срок действия вакцины "Спутник V"
Вакцина "Спутник V", предположительно, будет защищать от коронавируса около двух лет, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире "Соловьев... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T05:08
2020-12-13T05:08
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вакцина "Спутник V", предположительно, будет защищать от коронавируса около двух лет, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире "Соловьев Live".Как пояснил микробиолог, на платформе, с помощью которой разрабатывали российский препарат, была создана вакцина против Эболы."Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше", — сказал он.По словам Гинцбурга, российская вакцина на 96 процентов гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. У оставшихся четырех процентов болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился.Директор центра Гамалеи также отметил, что доказательные базы по безопасности и эффективности "Спутник V" превышают все другие вакцины от коронавируса.Динамика производства вакциныМинпромторг отмечает хорошую динамику производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса - подобные темпы позволят ускорить вакцинацию населения, заявил глава министерства Денис Мантуров."Наши производители взятые на себя обязательства выполняют. Даже могу сказать более оптимистично: те графики, которые мы давали на декабрь месяц по производству и по вводу в гражданский оборот - будет результат даже лучше по концу месяца", - сказал министр журналистам по итогам совещания с производителями вакцин в пятницу."Исходим из того, что набранный темп и набранный опыт компаниями по масштабированию производства продолжится и на следующий год, январь-февраль, за счет большей продуктивности на тех реакторах, которые сегодня задействованы для производства этой вакцины. Поэтому рассчитываем, что те планы, которые были у министерства здравоохранения с точки зрения вакцинации населения - они будут даже в более короткие сроки, чем изначально планировалось", - добавил он."Спутник V"К сегодняшнему дню "Спутником V" привили уже более 150 тысяч россиян. Это первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588795902.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Гинцбург назвал ожидаемый срок действия вакцины "Спутник V"

05:08 13.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вакцина "Спутник V", предположительно, будет защищать от коронавируса около двух лет, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире "Соловьев Live".
Как пояснил микробиолог, на платформе, с помощью которой разрабатывали российский препарат, была создана вакцина против Эболы.
Ампула компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Мантуров рассказал о поставках вакцины "Спутник V" для врачей и учителей
"Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше", — сказал он.
По словам Гинцбурга, российская вакцина на 96 процентов гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. У оставшихся четырех процентов болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился.
Директор центра Гамалеи также отметил, что доказательные базы по безопасности и эффективности "Спутник V" превышают все другие вакцины от коронавируса.

Динамика производства вакцины

Минпромторг отмечает хорошую динамику производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса - подобные темпы позволят ускорить вакцинацию населения, заявил глава министерства Денис Мантуров.
"Наши производители взятые на себя обязательства выполняют. Даже могу сказать более оптимистично: те графики, которые мы давали на декабрь месяц по производству и по вводу в гражданский оборот - будет результат даже лучше по концу месяца", - сказал министр журналистам по итогам совещания с производителями вакцин в пятницу.
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"Исходим из того, что набранный темп и набранный опыт компаниями по масштабированию производства продолжится и на следующий год, январь-февраль, за счет большей продуктивности на тех реакторах, которые сегодня задействованы для производства этой вакцины. Поэтому рассчитываем, что те планы, которые были у министерства здравоохранения с точки зрения вакцинации населения - они будут даже в более короткие сроки, чем изначально планировалось", - добавил он.

"Спутник V"

К сегодняшнему дню "Спутником V" привили уже более 150 тысяч россиян. Это первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.
В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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