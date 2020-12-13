https://ria.ru/20201213/uzhestochenie-1588999202.html
Собянин оценил вероятность ужесточения мер по COVID-19 в Москве
Собянин оценил вероятность ужесточения мер по COVID-19 в Москве
Ужесточение COVID-требований возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться, такого в Москве нет, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:07
2020-12-13T15:07
2020-12-13T19:42
распространение нового коронавируса
сергей собянин
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общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Ужесточение COVID-требований возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться, такого в Москве нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале Россия 1."Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет. Запас прочности еще достаточно большой", - сообщил Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей собянин, москва, общество