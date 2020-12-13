https://ria.ru/20201213/tyulentin-1589005020.html

Тюлентин был истинным патриотом, заявила Матвиенко

Тюлентин был истинным патриотом, заявила Матвиенко

Кончина спикера государственного собрания Владимира Тюлентина является огромной утратой для Республики Алтай, он был настоящим профессионалом, патриотом, многое РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T15:48

2020-12-13T15:48

2020-12-13T15:48

олег хорохордин

валентина матвиенко

республика алтай

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кончина спикера государственного собрания Владимира Тюлентина является огромной утратой для Республики Алтай, он был настоящим профессионалом, патриотом, многое сделавшим для своего региона, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о смерти спикера государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай Владимира Тюлентина, выразив соболезнования его родным и близким.По словам Матвиенко, Тюлентин многое сделал для социально-экономического развития региона, для укрепления парламентаризма, совершенствования законодательного процесса."Все, кто знал Владимира Николаевича, ценили его за справедливость, мудрость и заботу о людях. Мы всегда будем помнить его как замечательного человека и истинного патриота", - отметила спикер.

https://ria.ru/20201213/altay-1588968813.html

республика алтай

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олег хорохордин, валентина матвиенко, республика алтай, общество