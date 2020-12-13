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Тюлентин был истинным патриотом, заявила Матвиенко
Тюлентин был истинным патриотом, заявила Матвиенко
Кончина спикера государственного собрания Владимира Тюлентина является огромной утратой для Республики Алтай, он был настоящим профессионалом, патриотом, многое РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:48
2020-12-13T15:48
олег хорохордин
валентина матвиенко
республика алтай
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кончина спикера государственного собрания Владимира Тюлентина является огромной утратой для Республики Алтай, он был настоящим профессионалом, патриотом, многое сделавшим для своего региона, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о смерти спикера государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай Владимира Тюлентина, выразив соболезнования его родным и близким.По словам Матвиенко, Тюлентин многое сделал для социально-экономического развития региона, для укрепления парламентаризма, совершенствования законодательного процесса."Все, кто знал Владимира Николаевича, ценили его за справедливость, мудрость и заботу о людях. Мы всегда будем помнить его как замечательного человека и истинного патриота", - отметила спикер.
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олег хорохордин, валентина матвиенко, республика алтай, общество

Тюлентин был истинным патриотом, заявила Матвиенко

15:48 13.12.2020
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кончина спикера государственного собрания Владимира Тюлентина является огромной утратой для Республики Алтай, он был настоящим профессионалом, патриотом, многое сделавшим для своего региона, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о смерти спикера государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай Владимира Тюлентина, выразив соболезнования его родным и близким.
"Уход из жизни Владимира Николаевича является огромной утратой для всей Республики Алтай. Он был известным и опытным государственным деятелем, компетентным руководителем и политиком, настоящим профессионалом, который служил Отечеству практическими делами и поступками", - говорится в телеграмме.
По словам Матвиенко, Тюлентин многое сделал для социально-экономического развития региона, для укрепления парламентаризма, совершенствования законодательного процесса.
"Все, кто знал Владимира Николаевича, ценили его за справедливость, мудрость и заботу о людях. Мы всегда будем помнить его как замечательного человека и истинного патриота", - отметила спикер.
Председатель Государственного Собрания Республики Алтай Владимир Тюлентин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 08:21
Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
 
Олег ХорохординВалентина МатвиенкоРеспублика АлтайОбщество
 
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