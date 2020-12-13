Тюлентин был истинным патриотом, заявила Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кончина спикера государственного собрания Владимира Тюлентина является огромной утратой для Республики Алтай, он был настоящим профессионалом, патриотом, многое сделавшим для своего региона, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о смерти спикера государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай Владимира Тюлентина, выразив соболезнования его родным и близким.
"Уход из жизни Владимира Николаевича является огромной утратой для всей Республики Алтай. Он был известным и опытным государственным деятелем, компетентным руководителем и политиком, настоящим профессионалом, который служил Отечеству практическими делами и поступками", - говорится в телеграмме.
По словам Матвиенко, Тюлентин многое сделал для социально-экономического развития региона, для укрепления парламентаризма, совершенствования законодательного процесса.
"Все, кто знал Владимира Николаевича, ценили его за справедливость, мудрость и заботу о людях. Мы всегда будем помнить его как замечательного человека и истинного патриота", - отметила спикер.