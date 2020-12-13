https://ria.ru/20201213/tseny-1589004698.html
Минсельхоз: бизнес готов реагировать на предложения снизить цены
Минсельхоз: бизнес готов реагировать на предложения снизить цены
Бизнес "показывает свою социальную настроенность" и готов реагировать на предложения снизить цены на продукты питания, заявил министр сельского хозяйства РФ... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:42
2020-12-13T15:42
2020-12-13T15:42
дмитрий патрушев
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек – РИА Новости. Бизнес "показывает свою социальную настроенность" и готов реагировать на предложения снизить цены на продукты питания, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в эфире телеканала "Россия 1"."В соответствии с поручением президента и председателя правительства мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы стабилизировать цены на продукты питания. Бизнес на сегодняшний день показывает свою социальную настроенность и готов реагировать на те предложения, которые мы высказываем", - сказал Патрушев.Ранее президент Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с подорожанием базовых продуктов питания. По его словам, рост стоимости товаров нельзя объяснить пандемией.По данным Росстата, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное – на 23,8%, мука – на 12,9%, хлеб – на 6,3% (только за январь-ноябрь этого года да в декабре рост продолжился).Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили подобную ситуацию. Для решения проблемы в правительстве была сформирована межведомственная группа по ситуации с ценами на социально значимые товары.По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты – в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.
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дмитрий патрушев, михаил мишустин, владимир путин, экономика
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек – РИА Новости.
Бизнес "показывает свою социальную настроенность" и готов реагировать на предложения снизить цены на продукты питания, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
в эфире телеканала "Россия 1"
.
"В соответствии с поручением президента и председателя правительства мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы стабилизировать цены на продукты питания. Бизнес на сегодняшний день показывает свою социальную настроенность и готов реагировать на те предложения, которые мы высказываем", - сказал Патрушев.
Ранее президент Владимир Путин
выразил обеспокоенность в связи с подорожанием базовых продуктов питания. По его словам, рост стоимости товаров нельзя объяснить пандемией.
По данным Росстата, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное – на 23,8%, мука – на 12,9%, хлеб – на 6,3% (только за январь-ноябрь этого года да в декабре рост продолжился).
Премьер-министр Михаил Мишустин
раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили подобную ситуацию. Для решения проблемы в правительстве была сформирована межведомственная группа по ситуации с ценами на социально значимые товары.
По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты – в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.