https://ria.ru/20201213/tseny-1588989010.html

Путин потребовал за неделю решить вопрос с ценами на продукты

Путин потребовал за неделю решить вопрос с ценами на продукты

В начале следующей недели правительство должно выпустить управленческие решения по вопросу роста цен на социально значимые продукты. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T13:30

2020-12-13T13:30

2020-12-13T14:48

россия

правительство рф

владимир путин

общество

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. В начале следующей недели правительство должно выпустить управленческие решения по вопросу роста цен на социально значимые продукты.Такое поручение дал Владимир Путин во время совещания с российскими министрами, его запись показали в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Решить в течение недели!" — сказал президент.Он отметил, что за завтра-послезавтра нужно завершить все согласования, после чего выпустить необходимые документы.Как подчеркнул Путин, его не устраивают "надежды" правительства на то, что ситуация "на следующей неделе стабилизируется"."Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано", — указал он.По словам российского лидера, властям важно помнить о том, чем питаются другие россияне.

https://ria.ru/20201211/produkty-1588774782.html

россия

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россия, правительство рф, владимир путин, общество, экономика