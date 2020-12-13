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Путин потребовал за неделю решить вопрос с ценами на продукты
Путин потребовал за неделю решить вопрос с ценами на продукты
В начале следующей недели правительство должно выпустить управленческие решения по вопросу роста цен на социально значимые продукты. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T13:30
2020-12-13T13:30
2020-12-13T14:48
россия
правительство рф
владимир путин
общество
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. В начале следующей недели правительство должно выпустить управленческие решения по вопросу роста цен на социально значимые продукты.Такое поручение дал Владимир Путин во время совещания с российскими министрами, его запись показали в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Решить в течение недели!" — сказал президент.Он отметил, что за завтра-послезавтра нужно завершить все согласования, после чего выпустить необходимые документы.Как подчеркнул Путин, его не устраивают "надежды" правительства на то, что ситуация "на следующей неделе стабилизируется"."Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано", — указал он.По словам российского лидера, властям важно помнить о том, чем питаются другие россияне.
https://ria.ru/20201211/produkty-1588774782.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, правительство рф, владимир путин, общество, экономика
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. В начале следующей недели правительство должно выпустить управленческие решения по вопросу роста цен на социально значимые продукты.
Такое поручение дал Владимир Путин
во время совещания с российскими министрами, его запись показали в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1
".
"Решить в течение недели!" — сказал президент.
Он отметил, что за завтра-послезавтра нужно завершить все согласования, после чего выпустить необходимые документы.
Как подчеркнул Путин, его не устраивают "надежды" правительства на то, что ситуация "на следующей неделе стабилизируется".
"Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано", — указал он.
По словам российского лидера, властям важно помнить о том, чем питаются другие россияне.