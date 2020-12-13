https://ria.ru/20201213/tseny-1588988104.html

Путин поручил правительству решить вопрос с ростом цен за неделю

Путин поручил правительству решить вопрос с ростом цен за неделю

Владимир Путин жестко раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на социально значимые продукты. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T13:11

2020-12-13T13:11

2020-12-13T18:35

максим решетников

михаил мишустин

россия

правительство рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин жестко раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на социально значимые продукты.Глава государства поручил кабмину решить проблему за неделю."Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", — добавил он."Есть куда расти"Реагируя на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова о мониторинге цен, Путин подчеркнул, что покупательная способность россиян продолжает падать, а цены, например, на сахар и макароны, растут в течение нескольких месяцев.По данным Росстата, только за январь — ноябрь этого года сахар подорожал на 71,5 процента, подсолнечное масло — на 23,8 процента, мука — на 12,9 процента, хлеб — на 6,3 процента.Путин отметил, что самые высокие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло — 30,8 процента, а в России оно подорожало на 23,8 процента.Болоньезе и макароны по-флотскиЖители Москвы и Санкт-Петербурга, как считает президент, "заказывают болоньезе", а большинство россиян — "попроще и едят макароны по-флотски" отечественного, а не итальянского производства. По его словам, рост цен при таком потреблении и при таких урожаях зерна в России недопустим."Это чисто экономические причины. То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри", — добавил Путин.При этом пандемия коронавируса, как заявил президент, не имеет никакого отношения к удорожанию продуктов. Он пояснил, что цены растут из-за того, что "рынок труда напрягается", растет безработица и падают доходы.Меры правительстваПремьер-министр Михаил Мишустин ранее также раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили такую ситуацию. Для решения проблемы в правительстве сформировали межведомственную группу.По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты, в частности на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заверил, что ретейлеры "гарантированно обеспечат" россиян возможностью покупать продукты по доступным ценам.В свою очередь, Минэкономразвития сообщило о повышении пошлины на экспорт семян подсолнечника и рапса на 30 процентов. Мера, как заявили в ведомстве, будет действовать "исключительно в период, необходимый для стабилизации ситуации на внутреннем рынке", — с 1 января по 30 июня 2021 года.В ведомстве полагают, что таким образом удастся сохранить сырье на внутреннем рынке и насытить его достаточным объемом продукции. Путин эту инициативу раскритиковал.

https://ria.ru/20201213/maslo-1588990050.html

https://ria.ru/20201213/ryba-1588808428.html

https://ria.ru/20201211/kontrol-1588854594.html

https://ria.ru/20201213/produkty-1588987270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, михаил мишустин, россия, правительство рф, владимир путин, экономика