Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201213/tramp-1589022094.html
Трамп наложит вето на оборонный бюджет с санкциями против России
Трамп наложит вето на оборонный бюджет с санкциями против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на проект оборонного бюджета, несмотря на значительную поддержку документа в американском конгрессе. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T18:54
2020-12-13T19:42
северный поток — 2
турецкий поток
с-400 «триумф»
китай
турция
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_10f396757139ae379cbe52c503def17e.jpg
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на проект оборонного бюджета, несмотря на значительную поддержку документа в американском конгрессе.Бюджет на 740 миллиардов долларов получил одобрение большинства сенаторов и более двух третей членов палаты представителей. При таком уровне поддержки документ преодолеет запрет президента.Проект, в частности, предусматривает расширение ограничений против российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений на Украину, запрет на сотрудничество американских и российских военных, антитурецкие санкции за поставки Анкаре российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против Москвы.Трампа не устраивают в бюджете некоторые конкретные положения, в числе прочего — "зашитое" в текст законопроекта намерение конгресса поменять наименования военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Как говорят сторонники инициативы, она поможет бороться с расизмом, противники называют ее ненужным сведением счетов с историей страны.Американский лидер также требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за контент. Это связано с личными счетами Трампа и представителей медиа: Twitter, Facebook и другие платформы часто помечают заявления президента как дезинформацию или спорный контент, глава государства обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику. Если соцсети и СМИ признают юридически ответственными за контент, это нарушит сложившуюся в США традицию и де-факто может предельно затруднить их работу. Конгресс не поддерживает Трампа в его стремлении ввести подобную ответственность."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила в нем участие.Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.
https://ria.ru/20201213/ssha-1588905013.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201213/twitter-1588974603.html
китай
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_80:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_20dd1eafe070319ccb33d572f0960af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, турецкий поток, с-400 «триумф», китай, турция, дональд трамп, сша

Трамп наложит вето на оборонный бюджет с санкциями против России

18:54 13.12.2020 (обновлено: 19:42 13.12.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на проект оборонного бюджета, несмотря на значительную поддержку документа в американском конгрессе.

"Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!" — написал Трамп в воскресенье в Twitter.

Бюджет на 740 миллиардов долларов получил одобрение большинства сенаторов и более двух третей членов палаты представителей. При таком уровне поддержки документ преодолеет запрет президента.
Проект, в частности, предусматривает расширение ограничений против российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений на Украину, запрет на сотрудничество американских и российских военных, антитурецкие санкции за поставки Анкаре российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против Москвы.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 08:00
Осторожно, Штаты распадаются?
Трампа не устраивают в бюджете некоторые конкретные положения, в числе прочего — "зашитое" в текст законопроекта намерение конгресса поменять наименования военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Как говорят сторонники инициативы, она поможет бороться с расизмом, противники называют ее ненужным сведением счетов с историей страны.
Американский лидер также требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за контент. Это связано с личными счетами Трампа и представителей медиа: Twitter, Facebook и другие платформы часто помечают заявления президента как дезинформацию или спорный контент, глава государства обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику. Если соцсети и СМИ признают юридически ответственными за контент, это нарушит сложившуюся в США традицию и де-факто может предельно затруднить их работу. Конгресс не поддерживает Трампа в его стремлении ввести подобную ответственность.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила в нем участие.
Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 10:20
Запрет на лайки. Twitter посчитал спорными записи Трампа о выборах
 
Северный поток — 2Турецкий потокС-400 «Триумф»КитайТурцияДональд ТрампСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку
08:30Торговые сети Приморья пообещали зафиксировать цены на масло и сахар
08:22Пять районов Сахалина и Курил окажутся под действием циклона
08:22Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах
08:18Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту
08:10Тихановская рассказала о своей ошибке
08:00В России придумали, как повысить надежность титановых имплантатов
07:56Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:52Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу
07:46Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки
07:42В Магадане соцработниов и педагогов начали прививать от COVID-19
07:41Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
07:38В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема
07:25Потерянную в аэропорту Дюссельдорфа картину Ива Танги нашли в макулатуре
07:19В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой
07:16Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу
07:12Россияне не смогут заработать на новогодних вкладах
07:11Посольство осудило попытки американских СМИ обвинить РФ в кибератаках
07:05Суд на БВО арестовал акции Fishing Company по делу Проминвестбанка
06:57На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
Лента новостейМолния