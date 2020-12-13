https://ria.ru/20201213/tikhanovskaya-1588990151.html

Тихановская планирует провести ряд переговоров в Берлине и Брюсселе

Тихановская планирует провести ряд переговоров в Берлине и Брюсселе

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель 13-16 декабря, запланированы... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T13:39

2020-12-13T13:39

2020-12-13T13:39

протесты в белоруссии

светлана тихановская

европарламент

норберт реттген

вольфганг шойбле

германия

бельгия

белоруссия

берлин (город)

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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель 13-16 декабря, запланированы переговоры с руководствами Германии, Бельгии, а также структур ЕС."Светлана Тихановская 13-16 декабря посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель, чтобы выполнить самую неотложную задачу: остановить насилие и беззаконие против белорусов. Это первый шаг к политическому диалогу, который должен привести к разрешению политического кризиса в Беларуси и новым президентским выборам", - говорится в сообщении на сайте Тихановской.Согласно приведенным планам, в Берлине Тихановская встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-президентом бундестага Клаудией Рот, главами комиссий по иностранным делам и правам человека Норбертом Рёттгеном и Гиде Йенсен, соответственно. Она также встретится с Яном Хеккером, советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике."Тихановскую приглашают принять участие в экуменической молитве и дискуссии в Берлинском соборе. Она также примет участие в акции солидарности белорусской диаспоры RAZAM и встретится с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич", - отмечается в сообщении.Кроме того указывается, что "в Брюсселе Тихановская встретится с премьер-министром Бельгии Александром де Кро и проведет ряд встреч в структурах ЕС: это - Жозеп Боррель, министр иностранных дел ЕС; Вера Юрова, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности; Оливер Варели, уполномоченный по вопросам соседства и расширения; Иман Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека".В сообщении говорится, что также "состоится ряд встреч с членами Европейского парламента и политическими группами, включая президента Европарламента Давида Сассоли, вице-президента Хейди Хауталу и докладчика по Беларуси Пятраса Ауштравичюса в комитете иностранных дел". Тихановская также выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Белоруссией.Согласно сообщению, "в Брюсселе Тихановская также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению Премии Сахарова, которая в этом году вручается группе белорусов в знак признания их стремления к свободе".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/belorussiya-1588711435.html

https://ria.ru/20201207/posol-1588094077.html

https://ria.ru/20201207/oppozitsiya-1588088765.html

германия

бельгия

белоруссия

берлин (город)

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светлана тихановская, европарламент, норберт реттген, вольфганг шойбле, германия, бельгия, белоруссия, берлин (город), в мире