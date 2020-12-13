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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201213/tikhanovskaya-1588990151.html
Тихановская планирует провести ряд переговоров в Берлине и Брюсселе
Тихановская планирует провести ряд переговоров в Берлине и Брюсселе
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель 13-16 декабря, запланированы... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T13:39
2020-12-13T13:39
протесты в белоруссии
светлана тихановская
европарламент
норберт реттген
вольфганг шойбле
германия
бельгия
белоруссия
берлин (город)
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель 13-16 декабря, запланированы переговоры с руководствами Германии, Бельгии, а также структур ЕС."Светлана Тихановская 13-16 декабря посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель, чтобы выполнить самую неотложную задачу: остановить насилие и беззаконие против белорусов. Это первый шаг к политическому диалогу, который должен привести к разрешению политического кризиса в Беларуси и новым президентским выборам", - говорится в сообщении на сайте Тихановской.Согласно приведенным планам, в Берлине Тихановская встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-президентом бундестага Клаудией Рот, главами комиссий по иностранным делам и правам человека Норбертом Рёттгеном и Гиде Йенсен, соответственно. Она также встретится с Яном Хеккером, советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике."Тихановскую приглашают принять участие в экуменической молитве и дискуссии в Берлинском соборе. Она также примет участие в акции солидарности белорусской диаспоры RAZAM и встретится с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич", - отмечается в сообщении.Кроме того указывается, что "в Брюсселе Тихановская встретится с премьер-министром Бельгии Александром де Кро и проведет ряд встреч в структурах ЕС: это - Жозеп Боррель, министр иностранных дел ЕС; Вера Юрова, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности; Оливер Варели, уполномоченный по вопросам соседства и расширения; Иман Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека".В сообщении говорится, что также "состоится ряд встреч с членами Европейского парламента и политическими группами, включая президента Европарламента Давида Сассоли, вице-президента Хейди Хауталу и докладчика по Беларуси Пятраса Ауштравичюса в комитете иностранных дел". Тихановская также выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Белоруссией.Согласно сообщению, "в Брюсселе Тихановская также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению Премии Сахарова, которая в этом году вручается группе белорусов в знак признания их стремления к свободе".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/belorussiya-1588711435.html
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светлана тихановская, европарламент, норберт реттген, вольфганг шойбле, германия, бельгия, белоруссия, берлин (город), в мире

Тихановская планирует провести ряд переговоров в Берлине и Брюсселе

13:39 13.12.2020
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель 13-16 декабря, запланированы переговоры с руководствами Германии, Бельгии, а также структур ЕС.
"Светлана Тихановская 13-16 декабря посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель, чтобы выполнить самую неотложную задачу: остановить насилие и беззаконие против белорусов. Это первый шаг к политическому диалогу, который должен привести к разрешению политического кризиса в Беларуси и новым президентским выборам", - говорится в сообщении на сайте Тихановской.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 08:53
Тихановская объявила об открытии "народных посольств" Белоруссии
Согласно приведенным планам, в Берлине Тихановская встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-президентом бундестага Клаудией Рот, главами комиссий по иностранным делам и правам человека Норбертом Рёттгеном и Гиде Йенсен, соответственно. Она также встретится с Яном Хеккером, советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике.
"Тихановскую приглашают принять участие в экуменической молитве и дискуссии в Берлинском соборе. Она также примет участие в акции солидарности белорусской диаспоры RAZAM и встретится с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич", - отмечается в сообщении.
Кроме того указывается, что "в Брюсселе Тихановская встретится с премьер-министром Бельгии Александром де Кро и проведет ряд встреч в структурах ЕС: это - Жозеп Боррель, министр иностранных дел ЕС; Вера Юрова, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности; Оливер Варели, уполномоченный по вопросам соседства и расширения; Иман Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека".
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 19:43Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала США назначить посла в Белоруссии
В сообщении говорится, что также "состоится ряд встреч с членами Европейского парламента и политическими группами, включая президента Европарламента Давида Сассоли, вице-президента Хейди Хауталу и докладчика по Беларуси Пятраса Ауштравичюса в комитете иностранных дел". Тихановская также выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Белоруссией.
Согласно сообщению, "в Брюсселе Тихановская также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению Премии Сахарова, которая в этом году вручается группе белорусов в знак признания их стремления к свободе".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 19:07Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция открыта к контактам с Москвой, заявила Тихановская
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕвропарламентНорберт РеттгенВольфганг ШойблеГерманияБельгияБелоруссияБерлин (город)В мире
 
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