Тихановская планирует провести ряд переговоров в Берлине и Брюсселе
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель 13-16 декабря, запланированы переговоры с руководствами Германии, Бельгии, а также структур ЕС.
"Светлана Тихановская 13-16 декабря посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель, чтобы выполнить самую неотложную задачу: остановить насилие и беззаконие против белорусов. Это первый шаг к политическому диалогу, который должен привести к разрешению политического кризиса в Беларуси и новым президентским выборам", - говорится в сообщении на сайте Тихановской.
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Согласно приведенным планам, в Берлине Тихановская встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-президентом бундестага Клаудией Рот, главами комиссий по иностранным делам и правам человека Норбертом Рёттгеном и Гиде Йенсен, соответственно. Она также встретится с Яном Хеккером, советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике.
"Тихановскую приглашают принять участие в экуменической молитве и дискуссии в Берлинском соборе. Она также примет участие в акции солидарности белорусской диаспоры RAZAM и встретится с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич", - отмечается в сообщении.
Кроме того указывается, что "в Брюсселе Тихановская встретится с премьер-министром Бельгии Александром де Кро и проведет ряд встреч в структурах ЕС: это - Жозеп Боррель, министр иностранных дел ЕС; Вера Юрова, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности; Оливер Варели, уполномоченный по вопросам соседства и расширения; Иман Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека".
В сообщении говорится, что также "состоится ряд встреч с членами Европейского парламента и политическими группами, включая президента Европарламента Давида Сассоли, вице-президента Хейди Хауталу и докладчика по Беларуси Пятраса Ауштравичюса в комитете иностранных дел". Тихановская также выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Белоруссией.
Согласно сообщению, "в Брюсселе Тихановская также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению Премии Сахарова, которая в этом году вручается группе белорусов в знак признания их стремления к свободе".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы.