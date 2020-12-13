https://ria.ru/20201213/tigr-1589014653.html
Тигр напал на дрессировщика во время представления
Тигр напал на дрессировщика во время представления
В Китае тигр напал на дрессировщика во время циркового представления, пишет Daily Mail. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T17:24
2020-12-13T17:24
2020-12-13T17:24
шаньси
китай
в мире
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Китае тигр напал на дрессировщика во время циркового представления, пишет Daily Mail.На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное набросилось на артиста и повалило его на землю. Сотрудники цирка смогли отогнать хищника палкой.Инцидент произошел в провинции Шаньси 11 декабря. Предположительно, причиной происшествия стало то, что владелец плохо покормил тигра перед представлением.По данным издания, дрессировщик не получил смертельно опасных ран, так как животному еще в раннем возрасте удалили зубы. Мужчину обследовали в больнице и вскоре отпустили.
https://ria.ru/20201204/akula-1587705206.html
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шаньси, китай, в мире
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
В Китае тигр напал на дрессировщика во время циркового представления, пишет Daily Mail.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное набросилось на артиста и повалило его на землю. Сотрудники цирка смогли отогнать хищника палкой.
Инцидент произошел в провинции Шаньси 11 декабря. Предположительно, причиной происшествия стало то, что владелец плохо покормил тигра перед представлением.
По данным издания, дрессировщик не получил смертельно опасных ран, так как животному еще в раннем возрасте удалили зубы. Мужчину обследовали в больнице и вскоре отпустили.