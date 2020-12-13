https://ria.ru/20201213/tigr-1589014653.html

Тигр напал на дрессировщика во время представления

Тигр напал на дрессировщика во время представления

В Китае тигр напал на дрессировщика во время циркового представления, пишет Daily Mail. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T17:24

2020-12-13T17:24

2020-12-13T17:24

шаньси

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589013935_14:0:675:372_1920x0_80_0_0_5a7b5b8c267904ef098a36c8dcb2ab77.png

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Китае тигр напал на дрессировщика во время циркового представления, пишет Daily Mail.На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное набросилось на артиста и повалило его на землю. Сотрудники цирка смогли отогнать хищника палкой.Инцидент произошел в провинции Шаньси 11 декабря. Предположительно, причиной происшествия стало то, что владелец плохо покормил тигра перед представлением.По данным издания, дрессировщик не получил смертельно опасных ран, так как животному еще в раннем возрасте удалили зубы. Мужчину обследовали в больнице и вскоре отпустили.

https://ria.ru/20201204/akula-1587705206.html

шаньси

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шаньси, китай, в мире