https://ria.ru/20201213/testirovanie-1588998012.html
В Кремле рассказали о тестировании Путина на COVID-19
В Кремле рассказали о тестировании Путина на COVID-19
Президент России Владимир Путин тестируется на коронавирус ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:02
2020-12-13T15:02
2020-12-13T15:23
распространение нового коронавируса
дмитрий песков
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тестируется на коронавирус ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно - для обеспечения безопасности главы государства", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Он также отметил, что Путин живет и работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. "Там есть врачи, есть эпидемиологи, специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины", - сообщил Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585139966.html
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дмитрий песков, владимир путин