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Туризм
https://ria.ru/20201213/tailand-1588824879.html
Таиланд даст яхтсменам 30 дополнительных дней для оформления визы
Таиланд даст яхтсменам 30 дополнительных дней для оформления визы
Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд на яхтах, теперь имеют 60 дней для оформления специальных туристических виз, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T13:00
2020-12-13T13:00
коронавирус covid-19
визы
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд на яхтах, теперь имеют 60 дней для оформления специальных туристических виз, сообщает газета "Новости Пхукета".Соответствующее распоряжение уже опубликовано на сайте правительства. Ассоциации яхтенного бизнеса Таиланда (TYBA) обратилась к властям Таиланда с предложением дать таким путешественникам дополнительные дни для оформления долгосрочных туристических виз STV. В организации полагают, что это сделает посещение Таиланда зарубежными яхтсменами более удобным и комфортным. Среди прочего им не нужно получать сертификаты на въезд (СОЕ) в посольствах и консульствах королевства за рубежом."Специальная туристическая виза позволяет иностранцу находиться в стране до 270 дней", – напомнили в TYBA. Там подчеркнули, что первые 14 дней все гости должны провести в изоляции на борту своего судна. В ассоциации назвали это альтернативным яхтенным карантином (AYQ). Согласно данным третьего регионального командования ВМФ, сейчас у восточного побережья Пхукета стоят на карантине шесть яхт, на которых находятся девять человек.Обязательную изоляцию проходят не только яхтенные туристы, но и экипажи других судов.
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коронавирус covid-19, визы, туризм, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

Таиланд даст яхтсменам 30 дополнительных дней для оформления визы

13:00 13.12.2020
 
© Fotolia / Syda ProductionsМужчина на яхте
Мужчина на яхте - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Fotolia / Syda Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд на яхтах, теперь имеют 60 дней для оформления специальных туристических виз, сообщает газета "Новости Пхукета".
Соответствующее распоряжение уже опубликовано на сайте правительства.
Ассоциации яхтенного бизнеса Таиланда (TYBA) обратилась к властям Таиланда с предложением дать таким путешественникам дополнительные дни для оформления долгосрочных туристических виз STV. В организации полагают, что это сделает посещение Таиланда зарубежными яхтсменами более удобным и комфортным. Среди прочего им не нужно получать сертификаты на въезд (СОЕ) в посольствах и консульствах королевства за рубежом.
"Специальная туристическая виза позволяет иностранцу находиться в стране до 270 дней", – напомнили в TYBA. Там подчеркнули, что первые 14 дней все гости должны провести в изоляции на борту своего судна. В ассоциации назвали это альтернативным яхтенным карантином (AYQ).
Согласно данным третьего регионального командования ВМФ, сейчас у восточного побережья Пхукета стоят на карантине шесть яхт, на которых находятся девять человек.
Обязательную изоляцию проходят не только яхтенные туристы, но и экипажи других судов.
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ТуризмКоронавирус COVID-19визыТуризмтуристыНовости - ТуризмПхукет (остров)Таиланд
 
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