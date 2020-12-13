https://ria.ru/20201213/sverkhderzhava-1589023879.html

Американский генерал назвал Россию великой державой

Американский генерал назвал Россию великой державой

Россия остается великой державой благодаря профессионализму армии, позволяющему решать поставленные задачи, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T19:18

2020-12-13T19:18

2020-12-13T21:35

россия

марк милли

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148996/20/1489962034_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_29b7f6cccc70785226e3a79d6ae8c2bb.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия остается великой державой благодаря профессионализму армии, позволяющему решать поставленные задачи, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью The Wall Street Journal.Он обратил внимание на способность российских ВС находить нетрадиционные решения, назвав военных страны вызовом и угрозой для США. Генерал высоко оценил кибервозможности российской армии, а также боеготовность воздушно-космических, наземных войск и военно-морского флота.Вместе с тем Милли заявил, что "в самом широком стратегическом смысле" Россия находится "в состоянии упадка", однако, как он сразу добавил, "обладает очень мощными стратегическими ядерными силами".

https://ria.ru/20201117/superderzhava-1585023591.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марк милли, сша, в мире