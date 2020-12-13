Американский генерал назвал Россию великой державой
19:18 13.12.2020 (обновлено: 21:35 13.12.2020)
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeМарк Милли
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия остается великой державой благодаря профессионализму армии, позволяющему решать поставленные задачи, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью The Wall Street Journal.
"Россия — великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможностей. <…> Российские военные очень хороши, без вопросов", — констатировал военный.
Он обратил внимание на способность российских ВС находить нетрадиционные решения, назвав военных страны вызовом и угрозой для США. Генерал высоко оценил кибервозможности российской армии, а также боеготовность воздушно-космических, наземных войск и военно-морского флота.
"У них очень боеспособная и очень профессиональная армия. Она относительно небольшая по сравнению с той, что была в советское время, но очень и очень способная", — добавил военачальник.
Вместе с тем Милли заявил, что "в самом широком стратегическом смысле" Россия находится "в состоянии упадка", однако, как он сразу добавил, "обладает очень мощными стратегическими ядерными силами".