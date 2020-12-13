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Американский генерал назвал Россию великой державой
Американский генерал назвал Россию великой державой
Россия остается великой державой благодаря профессионализму армии, позволяющему решать поставленные задачи, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T19:18
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россия
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сша
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия остается великой державой благодаря профессионализму армии, позволяющему решать поставленные задачи, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью The Wall Street Journal.Он обратил внимание на способность российских ВС находить нетрадиционные решения, назвав военных страны вызовом и угрозой для США. Генерал высоко оценил кибервозможности российской армии, а также боеготовность воздушно-космических, наземных войск и военно-морского флота.Вместе с тем Милли заявил, что "в самом широком стратегическом смысле" Россия находится "в состоянии упадка", однако, как он сразу добавил, "обладает очень мощными стратегическими ядерными силами".
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россия, марк милли, сша, в мире

Американский генерал назвал Россию великой державой

19:18 13.12.2020 (обновлено: 21:35 13.12.2020)
 
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeМарк Милли
Марк Милли - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия остается великой державой благодаря профессионализму армии, позволяющему решать поставленные задачи, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью The Wall Street Journal.

"Россия — великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможностей. <…> Российские военные очень хороши, без вопросов", — констатировал военный.

Он обратил внимание на способность российских ВС находить нетрадиционные решения, назвав военных страны вызовом и угрозой для США. Генерал высоко оценил кибервозможности российской армии, а также боеготовность воздушно-космических, наземных войск и военно-морского флота.

"У них очень боеспособная и очень профессиональная армия. Она относительно небольшая по сравнению с той, что была в советское время, но очень и очень способная", — добавил военачальник.

Вместе с тем Милли заявил, что "в самом широком стратегическом смысле" Россия находится "в состоянии упадка", однако, как он сразу добавил, "обладает очень мощными стратегическими ядерными силами".
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